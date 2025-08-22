Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Conte: "Dobbiamo stare uniti"

Napoli, 22 agosto 2025 - L'onore di aprire la Serie A 2025-2026 spetterà al Napoli campione in carica, che sabato 23 agosto alle 18.30 si presenterà al Mapei Stadium per sfidare un'altra squadra che ha festeggiato nei mesi scorsi, il neo promosso Sassuolo.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming

Sassuolo-Napoli (fischio d'inizio alle 18.30) sarà trasmessa in diretta da Dazn, la cui app è disponibili anche sulle console PlayStation e XBox, su TIMVISION Box e sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, attivando Zona DAZN potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Le dichiarazioni di Conte

Alla guida degli azzurri c'è ancora Antonio Conte, non esattamente uno scenario scontato dopo lo scudetto, così come non era prevedibile che il Napoli perdesse per diversi mesi uno degli eroi del tricolore, Romelu Lukaku: la conferenza stampa della vigilia dei campioni in carica parte proprio da un'assenza che inevitabilmente peserà. "E' un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l'ha avuto l'anno scorso nello scudetto, ma sappiamo benissimo che durante la stagione possono capitare queste situazioni. Ci è successo anche l'anno scorso e ogni difficoltà non abbiamo mai pianto, ma trovato soluzioni". Con o senza Lukaku e con o senza un probabile rimpiazzo dal mercato, il Napoli proverà nella mai semplice impresa di ripetersi: impresa che per Conte, l'allenatore del primo scudetto di una serie di due di fila mai esistita all'ombra del Vesuvio sotto la stessa guida, sarebbe epica. "Questo è un gruppo serio, responsabile, che ha voglia di lavorare giorno dopo giorno e di migliorare. Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo scudetto e il primo post tricolore, con l'arrivo al decimo posto, insegna quanto sia difficile. Deve essere imposto bene nella mente di tutti, anche dell'ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti e nell'eventualità si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, secondo me con tante squadre attrezzate e dovremo far del nostro meglio". Complice l'infortunio di Lukaku e in generale per la voglia di essere meno prevedibili possibili, il Napoli è chiamato a trovare nuove contromisure tattiche e magari anche nuovi moduli, con il 4-1-4-1 che potrebbe diventare quello del debutto di domani, come suggerisce lo stesso Conte. "Bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati a questo modulo, ma abbiamo dimostrato come l'anno scorso anche altre strade da percorrere, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori, ma sempre trovando soluzioni. Dopo l'infortunio di Romelu - ammette Conte, che poi non risponde a una domanda diretta sul mercato - valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta". A proposito di mercato, una delle prime conseguenze è il ballottaggio sempre aperto tra i pali: Alex Meret resta un tassello degli ultimi due scudetti, ma Vanja Milinkovic-Savic lo insidia già a partire da domani. "C'è sempre una decisione da prendere perché ho due portieri bravi. Si è creato un bel clima, c'è grande serenità e farò valutazioni di partita in partita in base alle caratteristiche. Mi fido di loro e loro sono a disposizione, abbiamo provato ad alzare il livello di competizione, ne avevamo bisogno. Ora c'è da lavorare, stare zitti, parlare poco e fare il meglio". Pungolato ancora sul mercato, Conte glissa con abilità, rimandando la questione ad altri addetti ai lavori del mondo del pallone. "Non tocca a me parlare e dare giudizi, dare numeri sulla rosa, ci sono gli esperti, gli addetti ai lavori che sono molto più bravi, fanno quello. Non ho mai dato valutazioni alla rosa e mai la darò. Con quello che mi viene messo a disposizione bisogna cercare di fare il massimo, abbiamo sempre ragionato così e l'anno scordo siamo arrivati a qualcosa di straordinario". Tra le certezze già conclamate del mercato c'è Kevin De Bruyne, il jolly del reparto avanzato che diventa ancora più importante ora che gli orizzonti del Napoli lì davanti stanno cambiando: senza contare la permanenza di Scott McTominay, l'MVP dello scorso campionato chiamato a ripetersi e magari addirittura a crescere. "E' tutto da definire, da testare, oggi veniamo da un mese di lavoro e viene difficile dare giudizi, io non sono per le parole, ma per i fatti e quindi parlare giusto per farlo non ha senso. C'è poi il campo che deve parlare per noi: occorre aspettare le partite vere e poi valutare". Gira e rigira, Conte torna sulla momentanea (ma lunga) assenza di Lukaku: uno smacco per il Napoli ma forse ancora di più per un allenatore legato a doppia mandato al belga. "Perdiamo un giocatore importante, ma questo non influenza il nostro essere favoriti o meno nella lotta scudetto: quando ce l'hai sul petto - continua il tecnico salentino - questo ti annovera per definizione tra i favoriti. Ma come ho detto non basta quello: anche tra i favoriti poi l'anno dopo si sono fatti disastri come dicevo, e deve essere monito. Si vince tutti, si perde tutti". La conferenza stampa di Conte si chiude con una panoramica sul Napoli dello scorso anno, quello capace di soffrire, e quello del prossimo futuro, che potrebbe doversi confermare anche in questo ambito. "L'anno scorso abbiamo vinto facendo tantissime cose. E' giusto sottolineare alcune situazioni. Abbiamo saputo reggere la pressione e compattare l'ambiente, che dovrà rimanere unito anche stavolta a prescindere dall'esito del campionato. N on faccio promesse: preferisco dire che dobbiamo stare a testa bassa e pedalare".

