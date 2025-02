Sassuolo Otto candidati per i gol promozione

di Lorenzo LonghiSASSUOLOIl sito web del Sassuolo li mette in ordine per numero di maglia, gli attaccanti, dal 7 al 90: Volpato, Mulattieri, Berardi, Moro, Laurienté, Pierini, Skjellerup. In realtà ce ne sarebbe anche un altro, con il numero 99, ma è stato inserito tra i centrocampisti, sebbene abbia alle spalle una carriera in ruoli prettamente offensivi, vale a dire Simone Verdi.

Otto giocatori – con Skjellerup e Verdi a sostituire Flavio Russo e Antiste durante il mercato di gennaio – con caratteristiche morfologiche, atletiche e tecniche molto diverse, per un reparto completo e profondo come nessun altro in B. Centravanti puri, esterni, seconde punte, trequartisti: c’è davvero di tutto, dalla punta forte fisicamente al contropiedista, dal fantasista al giocatore che, di base, sa fare un po’ qualunque cosa. Significa, in buona sostanza, che per la fase decisiva di questo campionato Fabio Grosso ha a disposizione una gran quantità di variabili da utilizzare anche a seconda dell’avversario.

Potrebbe anche decidere di scendere in campo con un tridente e cambiarlo completamente, non solo nei nomi ma anche nelle particolarità del gioco, attraverso le sostituzioni a partita in corso. Non fosse per l’infortunio di Skjellerup, di cui raccontiamo qui sotto, sarebbe tutto possibile già da subito, ma il punto resta, perché probabilmente tutti gli otto componenti del reparto (i sette più Verdi) sarebbero titolari in qualsiasi altro club.

Della qualità della stagione di Laurienté si è scritto nei giorni scorsi ma, a scorrere i numeri, ci si accorge che anche Pierini sta vivendo la sua migliore annata realizzativa in B (solo in C, a Cesena, aveva segnato di più), anche grazie a una duttilità che ha permesso a Grosso di schierarlo pressoché ovunque lì davanti. Mulattieri a segnato 7 reti e servito 4 assist, Berardi è Berardi (i 10 assist sono sin troppo eloquenti), Moro e Volpato sono, in linea di principio, uomini da turn over, ma il tecnico ha comunque mostrato di vederli, come dimostra l’affidamento del ruolo di centravanti, a Mantova, proprio a Moro. Resta Verdi, centrocampista sul sito, in campo si vedrà. Ambidestro, tecnicamente eccellente (memorabile una sua doppietta su punizione in un Bologna-Crotone del 2017: un gol di destro, uno di sinistro), in carriera ha giocato punta esterna a destra, a sinistra, trequartista e pure da falso 9. Quando sarà il momento, sarà curioso vederlo in questo Sassuolo, magari assieme a Berardi, a fare le fortune del 9 di turno, vero o falso che sia.