Sassuolo piange Esposito. Il segretario della scalata

Il calcio neroverde piange la scomparsa di Gerardo Esposito. Aveva soltanto 63 anni, ‘Gerry’, e se è vero che aveva lasciato il Sassuolo da quache anno – estate 2017 – è altrettanto vero che, da segretario, ne aveva accompagnato l’ascesa dalla C2 all’Europa, dalla presidenza di Rodolfo Baldelli prima e Ivano Belfasti poi, fino a quella di Carlo Rossi che ha segnato l’inizio del ventennio griffato Mapei. Quando Esposito prese possesso della sua scrivania nella sede allora collocata a piazza Risorgimento la Mapei ancora non c’era – arrivò l’anno dopo, prima sulle maglie come sponsor e poi in società – ma c’erano già in parecchi che hanno fatto la storia recente del Sassuolo, come il compianto Sergio Sassi e l’onnipresente Romo Morini, che la sera in cui da Sassuolo partì la telefonata che farà di ‘Gerry’il segretario del club neroverde la ricorda bene. "Eravamo in riunione, fu Gianni Balugani, che aveva lavorato con lui a Sant’Anastasia, a segnalarcelo. Ricordo – racconta Morini - che gli telefonammo alle 10 di sera di un mercoledi, sabato si presentò al colloquio e a Sassuolo è rimasto per 17 anni".

La prima foto di Esposito in neroverde è datata estate 2001, ‘Gerry’ e nella fila dei dirigenti con i già citati Baldelli e Morini, con Enzo Castelli e Sergio Turrini e il Sassuolo è in C2. L’ultima otto anni fa, con il Sassuolo in Europa, ma le istantanee che raccontano ‘Gerry’ sono centinaia, accanto ai tanti tecnici e dirigenti che Esposito ha accompagnato, e raccontano un Sassuolo al quale il dirigente campano era rimasto, anche dopo l’addio, profondamente legato. E’ stato il sito della società neroverde, ieri, a dare la notizia. "Storico e appassionato segretario sportivo del club per 17 anni – ha scritto il Sassuolo Calcio - dal 2001 al 2017 Gerardo ha vissuto l’ascesa del club dalla Serie C2 fino all’Europa League contribuendo alla sua crescita con professionalità e dedizione".