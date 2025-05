Sassuolo Primavera in semifinale playoff: Bigica sogna lo scudetto-bis

Domani l’Inter dirà, forse, altro, visto che proverà a mettersi di traverso tra la Primavera del Sassuolo e un chissà quanto possibile scudetto-bis, complice la semifinale playoff che si gioca (20,30) al Viola Park. Ma i neroverdi di Bigica (nella foto), intanto, il loro l’anno fatto: sono, per il terzo anno consecutivo, tra le prime quattro d’Italia, "e la circostanza – dice l’allenatore della Primavera neroverde – non è scontata, e dice che qui a Sassuolo le cose si fanno bene".

Benissimo, aggiungiamo noi, e ci è bastato vedere come il Sassuolo si è sbarazzato del Milan (3-0 all’intervallo, gara consegnata all’accademia per la sua seconda metà) trascinato sì dalla ‘stellina’ Knezovic – due gol e un assist, per lui – ma soprattutto da prova di squadra che restituisce ai neroverdi quanto serve a provare a spingersi oltre l’ultimo ostacolo.

Bigica, che l’attuale ds neroverde, e allora responsabile del vivaio neroverde, Francesco Palmieri, volle qua cinque anni fa, aveva già vinto qualcosa con la Primavera della Fiorentina, ma qui a Sassuolo ha trovato quello che serviva a prendere il volo. Tre playoff di fila, un campionato e una Supercoppa: il responsabile del settore giovanile del Sassuolo oggi è Barone (cui Bigica ha dedicato la vittoria che lo ha portato in semifinale) ma la Primavera neroverde ‘made in Bigica’ continua a viaggiare spedita. "Siamo usciti al meglio da mesi complicati, che ci hanno tolto per infortunio giocatori importanti, ma ho visto i miei crescere partita dopo partita, e guadagnarsi la chance che ci stiamo giocando", ha detto, nel dopo Sassuolo-Milan, Bigica, che se non ‘vede’ il secondo scudetto – di ostacoli da saltare ce ne sono altri due – studia comunque la ‘road map’ che potrebbe consegnarglielo. Radiomercato racconta il Rimini sulle sue tracce, lui a Sassuolo è legato "come a una famiglia".

Stefano Fogliani