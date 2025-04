Sassuolo Primavera sconfitto in casa: Cagliari rimonta e vince 2-1

SASSUOLO

Sassuolo: Scacchetti; Parlato, Macchioni (43’ s.t. Daldum), Di Bitonto, Barani; Seminari (34’ s.t. Vedovati), Tomsa (22’ s.t. Lopes), Frangella (34’ s.t. Weiss); Minta, Knezovic, Moriano (22’ s.t. Sandro). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, Benvenuti G., Vezzosi, Petito)

Cagliari: Iliev; Grandu, Cogoni, Pintus, Franke (16’ s.t. Vinciguerra), Langella; Baldé, Sulev (16’ s.t. Simonetta), Marcolini (41’ p.t. Malfitano); Trepy (30’ s.t. Arba), Bolzan (30’ s.t. Achour). All. Pisacane (Auseklis, Collu, Tronci, Mendy, Marini)

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (Di Meo, Galasso)

Marcatori: 15’ s.t. Seminari, 19’ s.t. Grandu, 30’ s.t. Vinciguerra

Note: ammoniti Sandro, Balde, Arba, Knezovic

Terzo stop casalingo consecutivo per la Primavera del Sassuolo. I ragazzi di Emiliano Bigica, che sbancando qualche giorno da Monza avevano conquistato l’accesso matematico ai playoff scudetto, perdono la partita e l’occasione di mettere altri punti tra sé e le più dirette inseguitrici, facendosi rimontare dai sardi nella ripresa. Fino all’ora di gioco, quando Seminari ha portato in vantaggio i neroverdi, meglio il Sassuolo, ma da lì in avanti il Cagliari ha trovato, nel giro di 10’, prima il pari poi il gol del sorpasso. Sconfitta indolore ai fini della classifica, ma su cui è giusto riflettere perchè, ha detto con il Bigica a fine gara, "dopo il gol subito non abbiamo tenuto mentalmente".

