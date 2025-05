Sassuolo Primavera sfida il Milan nei playoff scudetto al Viola Park

Sta diventando, quella di vedere la Primavera del Sassuolo giocarsi lo scudetto ai playoff "una bella abitudine". Lo dice, l’allenatore neroverde Emiliano Bigica (nella foto) alla vigilia della partita d’esordio nella poule scudetto, alla quale sono arrivati da terzi in classifica e da campioni d’Italia. Bissare l’impresa che un anno fa cucì il tricolore sulle loro maglie non sarà semplice, ma è i neroverdi ci proveranno comunque: l’avversario è il Milan (in regoular season una vittoria per parte), il teatro della sfida – come di tutte le gare dei playoff – il Viola Park di Bagno a Ripoli e gli ingredienti per pensare alla classica ‘sfida da tripla’ non mancano.

Detto dei precedenti in campionato, e della caratura dell’avversario (il Milan è entrato ai playoff da sesto, "ma – aggiunge Bigica – è una squadra tosta e ben allenata") resta infatti da aggiungere come il fatto che si giochi in gara secca, senza supplementari né rigori, rimescola le carte. "Il playoff è una sorta di campionato a parte: noi ci arriviamo nelle giuste condizioni, abbiamo recuperato giocatori importanti e siamo pronti a farci valere, ma il Milan è un avversario di livello assoluto", dice ancora Bigica, che ai suoi ragazzi chiede "testa fredda e cuore caldo". Serviranno entrambi per scollinare quello che è solo il primo ostacolo "e quindi – precisa – il più difficile. Superarlo ci darebbe una spinta importante".

I neroverdi hanno a disposizione due risultati su tre: passano il turno e vanno in semifinale se al 90’ vincono o pareggiano, ma meglio non fare troppo affidamento su quello che è un vantaggio solo teorico. Lo sa bene Bigica, che dalla sua squadra vuole "maturità e coraggio: ci giochiamo tanto e non era scontato arrivare a questa final six anche quest’anno. Ma aver centrato l’obiettivo deve spingerci a sorprendere ancora". Di fatto, ci si gioca la stagione, e vale poco ricordare quanto fecero, al Viola Park, i neroverdi un anno fa: la partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (Canale 60 DTT, sull’app e sul sito della tv). Se i neroverdi passano il turno, in semifinale li aspetta l’Inter, ma ai nerazzurri ci sarà tempo per pensare.

Stefano Fogliani