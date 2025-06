Sassuolo punta Mehdi Dorval: sfida aperta nel calciomercato

Sarà una corsa ad ostacoli, e mica è detto vada a buon fine, ma il Sassuolo sembra deciso ad appaiarsi, con altri e più illustri concorrenti sulla linea di partenza, poi si vedrà. Il mercato deve ancora decollare quindi tanto vale un tentativo e cercare di mettere a disposizione di Fabio Grosso uno dei profili più interessanti dello scorso campionato cadetto, ovvero Mehdi Dorval (nella foto). Classe 2001, laterale difensivo franco-algerino, Dorval ha giocato le ultime tre stagioni nel Bari, cui è legato da un contratto che lo rende non meno appetibile dell’importante rendimento che gli ha acceso parecchie luci addosso fino a maggio, fatto di 37 presenze, 4 gol e altrettanti assist. La scadenza contrattuale ormai prossima (2026) lo rende contendibile, tanto da aver già indotto il Bari a fissare un prezzo di massima – tra i 3 e i 4 milioni, secondo i siti che seguono da vicino la società pugliese – sulla base del quale cominciare a trattare, con la speranza che tanta attenzione possano far levitare il prezzo. Ecco il Sassuolo, allora – che in quel ruolo ha già Doig e Pieragnolo, entrambi al centro, però, di insistenti voci di mercato che ne danno la cessione come possibile – che si mette in corsa, ma ecco anche gli ostacoli. Perché il laterale francese piace a Napoli e Lazio, all’Ajax, in Turchia e addirittura in Arabia.

s.f.