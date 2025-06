Sassuolo punta su Camara e Bertola: rinforzi low cost per il calciomercato

In attesa di accendere i primi fuochi di un mercato in ovvio divenire, guarda a possibili rinforzi low cost, il Sassuolo. Radiomercato dà infatti i neroverdi su due giocatori in scadenza e già certi di non proseguire la loro avventura con la squadra con cui hanno chiuso la stagione e si svincolano, andando a scadenza, il prossimo 30 giugno. Si tratta di Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002 che ha appena conquistato la salvezza con il Parma, ma non resterà in gialloblù, e di Nicolò Bertola, centrale difensivo di 22 anni che si è messo in luce nello Spezia, il quale ha rifiutato il rinnovo del contratto propostogli dai liguri ed è pronto ad ottenere, con il trasferimento, quella promozione sfuggita invece alla squadra di D’Angelo. Hanno entrambi ingaggi oltremodo contendibili (circa 100mila euro il primo, poco di più il secondo) e sono ‘trattatibili’ indipendentemente dalle intenzioni delle società di appartenenza.

Camara, che ha chiuso la stagione con 21 presenze, era già stato, tra l’altro, nel mirino del Sassuolo a gennaio, ma ha voluto restare a Parma per cercare la salvezza ottenendone in cambio la garanzia dalla dirigenza ducale di essere lasciato libero (e, beninteso, piace anche ad altri, non solo ai neroverdi) a fine stagione, mentre sempre a gennaio Bertola aveva rifiutato, scrive il Secolo XIX, il rinnovo, preferendo tenersi le mani libere in attesa di offerte che arriveranno.

Sul centrale, prodotto del vivaio spezzino (28 gare e 3 gol, per lui, nel 2024/25) ci sono infatti anche l’Udinese e il Torino, oltre a club stranieri come Olimpiacos e Valencia, che si sono aggiunti a Juventus, Inter e Bologna che, stando ai media spezzini, lo seguivano già a gennaio.

