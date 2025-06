Sassuolo punta su Thorsvedt e Camara per rinforzare il centrocampo

Perso definitivamente Pedro Obiang, accasatosi al Monza, e restituito Luca Mazzitelli al Como, che nel frattempo lo ha riscattato dal Frosinone che gliel’aveva a sua volta prestato, si aspetta il pieno recupero di Kristian Thorsvedt, straconfermato come asset imprescindibile del Sassuolo che verrà, e si valutano al contempo le posizioni di Andrea Ghion – piace a tutte le big di B – ed Edoardo Iannoni. Oltre all’incursore norvegese, insomma, le uniche certezze in mediana, per i neroverdi, oggi sono Daniel Boloca e Luca Lipani e non è un caso che gli neroverdi abbiano mosso di conseguenza da subito, sondando possibili rinforzi per un reparto che ha perso peso ed esperienza, e altro potrebbe perdere da qui a fine mercato.

Il primo profilo utile sarebbe già individuato in Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002 che ha chiuso la scorsa stagione con 21 presenze nel Parma ma dal Parma è in procinto di svincolarsi e sul taccuino degli uomini mercato neroverdi c’è da gennaio. Lo avevano già cercato, Carnevali e Palmieri, senza tuttavia andare a segno, stanti anche le resistenze della società ducale. Non avendo più il Parma tra sé e il giocatore, il Sassuolo tratta direttamente con l’entourage di Camara, e lo starebbe facendo con tanta efficacia che i media parmigiani danno l’intesa ad un passo. Sul centrocampista ivoriano ci sarebbero anche il Genoa e il Cagliari, e più defilato il Bologna, ma il Sassuolo, che monitora anche Matteo Pessina (difficile, tuttavia, il centrocampista ex Atalanta lasci Monza) sarebbe un passettino avanti. Quanto è lungo il passettino di cui radiomercato accredita i neroverdi lo sapremo relativamente presto: essendo l’ivoriano svincolato, del resto, la strada, inevitabilmente, si accorcia.

Orlandoni. Torna all’Inter, con la quale ha giocato e dove aveva già lavorato dopo avere appeso le scarpe al chiodo, Paolo Orlandoni, dal 2021 preparatore dei portieri del Sassuolo. Al Sassuolo arrivò da Cagliari, ha lavorato con Dionisi, Ballardini e Grosso e adesso entra nello staff di Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra in nerazzurro.