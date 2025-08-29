Sassuolo, questa conta di più. Grosso: "È già uno scontro diretto"

I punti contano sempre, anche se siamo solo alla seconda giornata. E conta anche il risultato, soprattutto se quello della giornata precedente non ti ha sorriso. Lo sa bene Fabio Grosso, che alla vigilia di Cremonese-Sassuolo parla della gara dello Zini come del "primo scontro diretto stagionale". Motivo in più per non sbagliarlo, senza fare troppo caso agli esiti dei match con cui neroverdi e grigiorossi hanno cominciato la stagione. I primi sconfitti dal Napoli in casa, i secondi vittoriosi, a sorpresa, a San Siro, contro il Milan. "E quando fai un risultato come quello della Cremonese al Meazza vuol dire che hai presenza e attenzione. Ritroviamo un avversario che conosciamo, che come noi è salito dalla B e ha cambiato tanto. Me li aspetto in fiducia,e dalla loro avranno il pubblico, ma noi ci siamo preparati bene, e abbiamo le qualità – aggiunge il tecnico neroverde – per fare la partita che abbiamo in mente". E possibilmente vincerla, andando oltre qualche assenza e capitalizzando il lavoro di nuovi dei quali Grosso si dice "contento" e che si stanno inserendo.

Koné, appiedato dal giudice sportivo, sarà surrogato con tutta probabilità da Vranckx, il rientrante Iannoni insidia Lipani, lo spazio che potranno trovare altri nuovi (Matic, sempre per la mediana, ma anche Candé e Idzes in difesa, oltre a Fadera in attacco) lo disegnerà il divenire di una partita rispetto alla quale "la concentrazione – garantisce Grosso – sarà massima". Il mercato aperto, in questo senso, è solo una variabile che a quanto succederà in campo non aggiungerà né toglierà nulla, visto che l’attuale scorcio di stagione vede tutti gli organici ancora in fase di allestimento, con la Cremo che tra l’altro è vicinissima a Jamie Vardy, attaccante-simbolo del Leicester City, e il Sassuolo che qualcosa deve ancora sistemare. "Noi qualcosa faremo, in entrata e in uscita: dopo, trovare i giusti assestamenti e nel più breve tempo possibile sarà fondamentale. Matic? Porta carisma, esperienza e personalità, aggiungendole ad un gruppo molto concentrato su questa gara". Che non varrà doppio ma quasi: tempo un paio di giorni e arrivano la pausa e la chiusura del mercato e si potrà lavorare su un organico del tutto definito, ma scuotere la classifica, in quel di Cremona, sarebbe fondamentale per parlare, come successe un anno fa di questi tempi, della gara contro i grigiorossi come di quella della svolta.

È passato abbastanza tempo, tuttavia, per non fare troppo affidamento sul precedente: ha ragione Grosso, quindi, a chiedere ai suoi "presenza, voglia di fare la partita e starci dentro, contrastando un avversario che ha dimostrato di essere in salute con le nostre qualità".