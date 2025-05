Sassuolo. Radiomercato spinge sulla sinistra. Estimatori per Doig e Pieragnolo

Piega a sinistra questa prima fase del mercato neroverde. Nel senso che le prime flebili voci riguardano i giocatori che hanno fatto la fortuna della corsia mancina del 4-3-3 neroverde. Non parliamo solo di Armand Laurientè, destinato a diventare comunque uno dei perni attorno ai quali ruoterà l’estate neroverde, ma anche di altri due giocatori sui quali radiomercato ha attestato le frequenze, destinate a farsi più intense già dalla settimana prossima. Il primo è Edoardo Pieragnolo, esterno difensivo che quest’anno si è ritagliato uno spazio importante – 20 presenze - ed è finito, a sentire ‘Il Mattino’, nel mirino del Padova neopromosso in B. Non è un dettaglio, peraltro, che per il laterale neroverde si tratterebbe di un suggestivo ‘ritorno a casa’ essendo Pieragnolo (legato al Sassuolo sino al 2029) proprio di Padova. Da un laterale all’altro, ecco Josh Doig, sul quale gli occhi sono invece quelli di una big, ovvero la Lazio. I biancocelesti, secondo ’SerieBnews’, ma dipende anche da Marco Baroni, che potrebbe anche lasciare la Lazio. Variabile che potrebbe incidere sul possibile futuro di Doig nella capitale… Vedremo.

Stefano Fogliani