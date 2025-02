Sassuolo da record, decima vittoria in casa contro Brescia: 2-0

Reggio Emilia, 15 febbraio 2025 – La Dominante, squadra genovese che oggi non esiste più, circa 100 anni fa, era stata l’ultima squadra a vincere 9 partite di fila in casa in serie B. Stagione 1929/1930, un secolo fa e altra storia, insomma. Il Sassuolo, ancor più ‘dominante’, si attesta invece a 10 battendo anche il Brescia e consolidando il primato non tanto nei confronti del Pisa, che va in campo oggi pomeriggio a Cesena, ma dello Spezia fermato sul pari a Modena da un gol, guarda un po’, di un ex neroverde come Gregoire Defrel, approdato in gialloblù giusto l’estate scorsa.

Tutto si tiene, quindi, e se la classifica di oggi è, o sembra, una sentenza, con i neroverdi a +11 del terzo posto dei liguri – massimo vantaggio stagionale – è una sentenza anche la condotta di gara della corazzata di Grosso, che si cala nella parte, non forza i tempi al cospetto della squadra di Maran, ben chiusa e mediamente organizzata attorno ad un 4-3-3 più conservativo che propositivo, e passa all’incasso.

Senza brillare, ma l’idea è che ieri sia bastato fare quanto i neroverdi sanno fare, ovvero gol (quello di Lovato che ha spaccato il match era il 57mo, poi arriverà il sigillo di Laurientè) e dare continuità all’impermeabilità difensiva che garantisce loro il terzo clean sheet consecutivo per ‘scollinare’.

E mettere altri punti tra sé e lo Spezia e altra pressione al Pisa, nonostante una prestazione non esaltante ma terribilmente concreta. Un gol per tempo, il primo di testa, da corner, il secondo di piede in ripartenza, e giochi fatti, con Maran fedele, suo malgrado, alla statistica che vuole il Sassuolo – 3 vittorie per 22 contro i neroverdi, per lui – mai troppo benevolo nei suoi confronti. Serve, al Sassuolo, anche un pizzico di fortuna – il Brescia centra una traversa, nel su momento migliore, con Borrelli – ma è vero che la fortuna serve sempre. Ed è altrettanto vero che, pur lasciando a lungo il possesso palla agli ospiti, e concedendo loro ampie porzioni di prato, soprattutto nella prima metà della ripresa, gli uomini di Grosso rischiano pochissimo.

Il Brescia infatti, oltre che sulla traversa, si ferma sulle imprecisioni di Jallow e Bjarnason e ‘collassa’ non appena il Sassuolo, rimasto a lungo a difesa/gestione del vantaggio, trova la diagonale che chiude il match.

Tre passaggi, da destra a sinistra, da Toljan a Lauriente, passando per Moro, fuga del francese che batte Lezzerini in uscita e tutti a casa. Nel giro di poco più di un minuto, insomma, gli ospiti – arrivati a Reggio senza tifosi a causa del divieto di trasferta imposto loro - passano dal possibile 1-1 al 2-0: la mazzata li depotenzia anche mentalmente e da’ strada alla capolista che sfiora il 3-0 con Moro e Pierini e, canta la curva sotto la quale si assiepa la squadra dopo il triplice fischio di Tremolada, ‘se ne va’. Forse, considerato il distacco dalla terza in classifica, mai così ‘largo’, e che a fine stagione mancano 12 partite, mettendosi anche fuori portata.

Il tabellino

Sassuolo 2

Brescia 0

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Boloca, Ghion (14’ s.t. Obiang), Iannoni (14’ s.t. Lipani); Berardi (44’ s.t. Romagna), Mulattieri (14’ s.t. Moro), Lauriente’ (35’ s.t. Pierini). All. Grosso

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Dickmann (1’ s.t. Corrado), Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli (27’ s.t. Bertagnoli), Verreth, Besaggio (1’ s.t. Bjarnason); D’Andrea (32’ s.t. Juric), Borrelli (31’ s.t. Moncini), Nuamah. All. Maran

Arbitro: Tremolada di Monza

Reti: 34’ p.t. Lovato, 28’ s.t. Laurientè Note: ammoniti Toljan, Dickmann, Verreth, Obiang, il tecnico del Brescia Maran. Angoli 2-2, spettatori 3918, rec.1’ e 4’