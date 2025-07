Sassuolo, ricominciamo. Test fisici per i neroverdi. Adesso inizia la stagione

Vacanze finite per i giocatori del Sassuolo che da ieri, suddivisi in gruppi, hanno cominciato le visite mediche presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona in vista della prossima stagione di Serie A. Fino a domani la squadra si sottoporrà, divisa in gruppi, ai consueti test medici, fisici e atletici sotto la supervisione di Mapei Sport poi, dopo un ultimo fine settimana di riposo, martedi prossimo si ritroverà al Mapei Football Center per il primo allenamento che prelude alla partenza, tre giorni dopo, per il ritiro di Ronzone.

La curiosità – in attesa anche di capire il destino di Romagna, oggi tecnicamente svicolato ma passibile di rinnovo last minute – è vedere che Sassuolo salirà in ritiro e quale ne scenderà, dal momento che il mercato, finora in standby, è destinato giocoforza a prendere quota proprio in questi giorni. In uscita si registrano passi avanti per la cessione di Kumi – potrebbe finire ad Avellino – oltre che di Satalino, Missori (Reggiana?), Caligara (Modena?) e Russo oltre che di Volpato, cui il Torino non sembra meno interessato di quanto non lo sia, pare, il Bologna per Thorstvedt.

E, sempre in uscita, altro si registrerà su altri prestiti che rientrano (D’Andrea, Cinquegrano, Ciervo, Alvarez, Racic e quel Pinamonti destinato a diventare comunque uomo mercato) mentre pare muoversi qualcosa anche in entrata. Segnatamente in mediana, dove non sarebbe lontanissima l’intesa che porterà in neroverde il centrocampista classe 2002 Drissa Camara (svincolatosi dal Parma) e in difesa, dove il Sassuolo avrebbe individuato in Pasquale Mazzocchi del Napoli il possibile successore di Toljan per la fascia destra e nel georgiano Saba Goglichidze, centrale difensivo in uscita da Empoli dopo la retrocessione dei toscani, un puntello per una batteria che può contare solo su Muharemovic, ad oggi l’unico acquisto – il Sassuolo lo ha riscattato dalla Juve – di questo primo scorcio di estate neroverde.

Femminile. Era solo una voce, ora è ufficiale: Alessandro Spugna è il nuovo allenatore del Sassuolo Femminile, che si accinge ad affrontare la sua nona stagione in A. Arriva dalla Roma, e sostituisce Gian Loris Rossi, che l’anno scorso ha chiuso la stagione all’ottavo posto.