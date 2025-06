Sassuolo: Rivoluzione in vista? Berardi e altri senatori sotto esame

Resta da capire se si tratti di addii fisiologici, legati al fattore anagrafico e alla scadenza contrattuale, o se sono i primi segnali di una inevitabile rivoluzione destinata a cambiare il volto del Sassuolo chi si riaffaccia alla Serie A. Resta comunque il fatto che la fine dei rapporti pluriennali che legavano Obiang e Toljan al Sassuolo qualcosa suggeriscono, e implicano ovvi ragionamenti nei confronti di altri senatori il cui destino è tutto da scrivere.

L’idea, infatti, è che in neroverde possa cambiare parecchio da qui a fine mercato e che in corso ci siano più ragionamenti. A partire, ovviamente, da Domenico Berardi, il neroverde con maggiore anzianità di servizio e il giocatore attorno cui Palmieri e Carnevali vorrebbero costruire il Sassuolo che verrà. Ora, detto che il mercato di Berardi lo farà, come ogni anno, soprattutto la volontà del talento calabrese, sotto esame ci sono anche Filippo Romagna (in neroverde dal 2019, il suo contratto, come quelli di Obiang e Toljan, scade) e Armand Laurientè, scadenza 2027, ma oggetto del desiderio di big italiane ed estere le cui offerte potrebbero solleticare le ambizioni e far cambiare linea a un Sassuolo che ha già fatto sapere di volerlo tenere.

Un altro asset da valutare con attenzione, in questo senso, è Andrea Pinamonti, che rientra dal prestito al Genoa – spiragli minimi per il riscatto da parte dei rossoblù – e anche lui andrà necessariamente valutato. A sentire i rumors, ha parecchio mercato: converrà al Sassuolo iscriverlo al ballo dei centravanti che lo sta accostando alla Lazio o ricominciare da lui? Tempo qualche settimana e sapremo: l’idea è che, per quanto possibile, Grosso vorrà il suo Sassuolo già allestito prima della fine del mercato. Anche per poterci lavorare in attesa di una stagione che si annunci decisamente più complicata di quella appena andata in archivio.