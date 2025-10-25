Sassuolo-Roma: Gasp può tornare primo, sogni d'Europa per i neroverdi, formazioni e tv

Reggio Emilia 25 ottobre 2025 - Il campionato è ancora agli albori, ma si può e si deve sognare in grande; dunque cosa meglio de tre punti per alimentare questi sogni sempre più. Alle 15 di domani, domenica 26 ottobre 2025, la Roma vola Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo, in palio i classici tre punti, dal peso specifico però forse più elevato.

Il Sassuolo dopo delle prime partite non brillanti, sembra aver trovato un suo equilibrio e fin qui sta lottando a metà classifica, ma con uno sguardo molto interessato alle zone davanti, quelle per l'Europa. In sette gare giocate i ragazzi di Fabio Grosso sono la perfetta linea mediana del campionato di Serie A. Bilancio da 3 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio: otto reti segnate e altrettante subite; 10 punti totali ottenuti e decimo posto attualmente in mano. L'Europa è a tiro, appena 3 punti infatti separano i neroverdi dal quinto posto di Bologna e Como e un successo contro i capitolini alimenterebbe ancora di più le ambizioni di una squadra talentuosa e divertente da veder giocare.

Se però il sogno europeo sembra a portata di mano per i neroverdi, lo stesso vale a maggior ragione per la Roma. Il pari del Milan contro il Pisa ha riaperto infatti le porte del primo posto ai giallorossi e vincere, significherebbe varcare la soglia e riprendersi la vetta, anche se probabilmente non in solitaria. Il successo sarebbe la migliore risposta per i lupacchiotti alle due sconfitte consecutive patite tra campionato ed Europa League, per altro tra le mura amiche. Per altro la Roma lontano da casa fin qui ha sempre vinto e senza dubbio Gasperini ci terrà a confermare questa tradizione della sua formazione.

L'arbitro della gara

La designazione dell'AIA ha decretato come sarà Gianluca Manganiello l'arbitro della sfida tra Sassuolo e Roma, in programma al Mapei Stadium. L'arbitro della sezione di Pinerolo sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Fontemurato, con Fabbri quarto uomo. In sala Var a Lissone, Pezzuto e Sozza è la coppia che seguirà la gara di Reggio Emilia. Per il fischietto piemontese si tratterà della quinta direzione stagionale, la quarta in Serie A, a cui ne aggiunge una di Serie B. Sono 15 i precedenti tra Manganiello e il Sassuolo, il bilancio è di 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte per i neroverdi; 13 invece gli incroci passati con la Roma, 11 successi e 2 ko il bilancio con i giallorossi.

Probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione in casa neroverde, Grosso riparte da Muric tra i pali e dalla coppia Idzes e Romagna al centro della difesa. A destra c'è Walukiewicz e a sinistra Doig a completare la retroguardia emiliana. I dubbi arrivano in mediana, dove Matic è certo del posto, ma sono in tre per due maglie, con Vranckx e Thostvedt favoriti su Koné. In avanti intoccabile il tridente con Berardi e Laurienté a supportare Pinamonti.

Dovbyk dovrebbe essere l'uomo scelto per guidare l'attacco in casa giallorossa, nonostante le prestazioni incerte delle ultime gare. Alle spalle dell'ucraino si dovrebbe ricomporre la coppia Soulé e Pellegrini. Koné è in dubbio, ma dovrebbe esserci con Cristante in mediana, mentre Wesley e Tsimikas agiranno sulle corsie. Dietro si ricomporrà il terzetto Çelik, Mancini e N'Dicka davanti a Svilar.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Sassuolo e Roma del Mapei Stadium, valevole per la ottava giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 26 ottobre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Antonio Di Gennaro.