Sassuolo subito sotto, Boloca rimedia. Le due emiliane non si fanno male

REGGIO EMILIA – Limita i danni, il Sassuolo, si prende un punto che farà bene a tenersi stretto – anche se forse ne meritava un paio di più – e se allunga la serie senza vittorie a quattro gare ha comunque di che essere soddisfatto di avere posto rimedio all’ennesima partita che lo aveva visto complicarsi la vita.

Tempo 3’, infatti, ed Erlic dà strada a Zirkzee: considerato che era una partita fondamentale, da approcciare al meglio, non male come avvio. Ma qui, va detto, il Sassuolo ha avuto almeno il merito di non sbracare a dispetto di imprecisioni assortite che, oltre alla fase difensiva, ne hanno a lungo penalizzato anche quella offensiva. Dopo che ci aveva provato Bajrami e dopo l’acuto di Zirkzee che aveva spostato l’equilibrio del match per il Sassuolo si fanno vivi Vina, due volte Laurientè e Pinamonti: il laterale è l’unico che centra la porta e Skorupski ma il resto, e quei palloni alti o sul fondo, raccontano bene le fatiche dei neroverdi. Non fortunatissimi, vero, ma parecchio imprecisi. Al tiro, certo, ma come in fase di palleggio dove il solo Boloca cuce con la dovuta proprietà tecnica. Thorstvedt ci mette solo il fisico, Bajrami non è raccordo efficace tra mediana e attacco e il resto lo fa l’organizzazione del Bologna. A presidio della sua trequarti e ben disposto all’attesa, complice anche quel gol di vantaggio che agli uomini di Motta garantisce la partita che volevano, ovvero in discesa da subito. E l’impressione, a lungo, è che siano proprio i rossoblù a lasciare ai neroverdi una fase di possesso che gli uomini di Dionisi, tuttavia, non riescono a tradurre oltre l’intenzione, anche perché gli uomini cui Dionisi chiederebbe il ‘guizzo’ non assurgono mai al ruolo di protagonisti. Non Berardi, sistematicamente raddoppiato e sempre più nervoso via via che passano i minuti, non Laurientè, che in questo momento si ‘raddoppia’ da solo. Così, al Bologna sembra possano bastare un onesto palleggio dentro onestissime transizioni e qualche lancio lungo di alleggerimento a garantirsi rotta agevole, ma nel troppo campo che gli uomini di Motta lasciano – colpevolmente – al Sassuolo si infila, all’improvviso Boloca, che timbra il pari dai 20 metri restituendo il match all’equilibrio e ai padroni di casa un pizzico di fiducia: Erlic, Bajrami, Berardi, Volpato ci provano, ma senza esito, e ben altra concretezza avrebbero invece le controffensive del Bologna, che prendono spessore e frequenza nell’ultimo quarto di match.

La prima, che manderebbe in gol Orsolini, la vanifica Toljan salvando sulla linea a Consigli battuto, la seconda, che manda in gol Zirkzee, la ‘aggiusta’ un fuorigioco precedente di Orsolini che vanifica il bis rossoblù. Morale? Uno a uno e se il Bologna continua la sua serie positiva il Sassuolo – insidiato anche allo scadere dal solito Zirkzee, rimedia Consigli con parata non banale – muove la classifica. E, alla luce di quel che è successo, la circostanza non era scontata.