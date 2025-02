Sassuolo, tre innesti prima del ’gong’. Verdi, Bonifazi e torna Mazzitelli

di Stefano FoglianiSASSUOLOGiornata lunga, convulsa e non priva di sorprese, l’ultima di calciomercato del Sassuolo, che ha chiuso (fuori di metafora) la finestra invernale non senza botti, aggiungendo a quanto perfezionato prima di ieri – l’acquisto di Skjellerup e Velthuis, le cessioni di Kumi, Caligara, Miranda e D’Andrea – lo sbarco in neroverde di Simone Verdi, Luca Mazzitelli e Kevin Bonifazi e le cessioni di Janis Antiste e Flavio Russo.

Vero che il Sassuolo aveva puntato Palumbo del Modena e Basic della Lazio, senza ottenerne nulla, altrettanto vero che il piano B posto in essere dagli uomini mercato neroverdi ha prodotto quanto doveva. Dal Como, da cui il Sassuolo aveva già prelevato, in estate, Cas Odenthal, sono infatti arrivati Simone Verdi e Luca Mazzitelli, non proprio due comprimari. Il primo, fantasista classe 1992 che in zona ha già lasciato tracce nel Carpi di serie A, a Como quest’anno non ha trovato spazio, ma resta uno che in carriera ha giocato, tra A e B, 372 gare e segnato 57 gol, e la B l’ha già vinta, a Empoli 10 anni fa e, appunto, a Como. Il secondo è un ‘cavallo di ritorno’, tuttofare di centrocampo classe 1995 che a Sassuolo ha già giocato tra il 2016 e il 2018 (48 ‘gettoni’, 5 dei quali in Europa League) e sigilli importanti sui campionati di B li ha già messi vincendoli a Monza, nel 2021/22, poi a Frosinone, la stagione successiva, e non diciamo nemmeno chi ci fosse, ai tempi, sulla panchina dei ciociari. Finita qui? No: in tarda serata ecco anche Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Lecce ai margini del progetto giallorosso ma oltremodo spendibile a livello di serie B in arrivo, come Mazzitelli e Verdi, in prestito. Le entrate, che porteranno esperienza e non solo, rafforzano sensibilmente la rosa e, visti età e curriculum, sono una ‘polizza’ su alcune situazioni ‘mediche’ (Thorstvedt su tutte, Lovato e Romagna a seguire) oggi oggetto di verifica, mentre le uscite – quasi tutte in prestito – presuppongono come altrove, giocatori fin qua poco utilizzati possano trovare quello che Fabio Grosso ha definito ‘lo spazio che meritano’.

Erano stati quelli i presupposti che sottesero alle cessioni di Kumi e Caligara, poco più di 500’ minuti in campo, come di Miranda, che aveva giocato giusto 45’ in Coppa Italia. E c’era, quel presupposto, anche dietro la cessione – prestito con diritto di riscatto – di D’Andrea al Brescia come dietro quella di Antiste, ceduto con la stessa formula al Norimberga, mentre la partenza di Russo, che va a Cesena in prestito secco, si legge in controluce all’arrivo di un altro centravanti come Laurs Skjellerup, che si è aggiunto a Mulattieri e Moro.