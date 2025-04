Sassuolo trionfa nei derby regionali: sei vittorie su sei in Serie B

di Lorenzo LonghiSASSUOLOSei vittorie su sei, un percorso netto di soli successi: nei meandri della stagione trionfale del Sassuolo, c’è anche il cappotto ottenuto nei derby regionali, sequenza aperta all’andata e chiusa al ritorno, venerdì, dalla doppia sfida contro il Cesena. In mezzo, quelle con Reggiana e Modena: in tutti i casi, l’esito è stato lo stesso, vale a dire la vittoria per la squadra di Grosso, che da questi incontri ha messo in cascina 18 dei suoi 78 punti complessivi sinora.

Ora, va necessariamente detto che si tratta di derby peculiari, anche per la particolarità del Sassuolo rispetto a tutte e tre le avversarie, e peraltro ben distinti in termini di rivalità e animosità; tuttavia non è questo il punto, non la storia sociale – l’essere in provincia di Modena, il fatto di giocare a Reggio, trovarsi nella stessa regione del Cesena – e l’attualità di queste sfide, ma il mero dato dei risultati che, anche negli scontri diretti, e non solo a livello di classifica, conferma la superiorità dei neroverdi. E allora: vittorie per 2-1 a Reggio Emilia e 2-0 in Romagna con il Cesena, con reti di Antiste e Flavio Russo all’andata e doppietta di Laurienté al ritorno, 2-0 al Mapei (Laurienté e Thorstvedt) e 3-1 al Braglia (Berardi, Laurienté, Moro) con il Modena, infine, con la Reggiana, 2-0 in casa granata all’andata (Thorstvedt e Mulattieri) e 5-1 al ritorno (Mulattieri, Laurienté, Boloca, Verdi e un’autorete), per un totale, appunto, di sei vittorie, 18 punti, 16 reti segnate e 3 incassate, e se è vero che tutte le avversarie hanno segnato un gol ai neroverdi, tra andata e ritorno, è vero anche che un po’ tutte, al massimo, contro la squadra di Grosso hanno retto un tempo.

È interessante notare, nei derby, il rendimento di Armand Laurienté, che ha segnato in totale cinque reti in cinque sfide (ha saltato solo l’andata con il Cesena, lo scorso agosto), rivelandosi un problema per tutte le difese in questione e mancando la segnatura solo all’andata con la Reggiana. C’è da annotare, però, pure il suo coinvolgimento nell’autorete del granata Reinhart nel ritorno, con l’argentino a mettere in porta un pallone calciato proprio dal francese. Il quale peraltro, dopo la doppietta di Cesena, è salito a quota 17 reti segnate in campionato e può davvero puntare al trono dei marcatori di questa Serie B. In un’annata nella quale il Sassuolo ora insegue i primati, avendo già raggiunto l’obiettivo principale, quelli dei derby sono numeri che, alla fine, alimentano le statistiche e aiuteranno ulteriormente i neroverdi in tema di precedenti, quando si tratterà di tornare a sfidare tanto il Modena, quanto la Reggiana o il Cesena. Perché, sì, accadrà di nuovo, e quando sarà il momento, i risultati di questa annata speciale verranno rispolverati e torneranno d’attualità.