Sassuolo-Udinese 3-1: i neroverdi calano il tris casalingo contro i friulani

Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Il Sassuolo si riscatta dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como e ritrova la via del successo battendo 3-1 l’Udinese (al secondo ko di fila) al Mapei Stadium. Un successo meritato e conquistato con personalità dagli uomini di Grosso che, dopo aver rischiato qualcosa di troppo a inizio gara sulle occasioni capitate a Zaniolo e Kristensen, sono saliti di colpi poderosamente e hanno piazzato un uno-due micidiale con le reti siglate all’8’ e al 12’ da Laurienté e Koné. Colpita dal doppio montante neroverde, la formazione friulana ha provato non senza fatica a reagire ma prima dell'intervallo si è vista per ben due volte revocare un rigore assegnato. Nella ripresa, però, grazie anche ai cambi operati da Runjaic, i friulani sono riusciti a reagire accorciando le distanze con la deviazione vincente di Davis al 55’ per poi arrivare più volte vicini addirittura al pari.Una mancanza di concretezza in zona gol pagata a carissimo prezzo dagli ospiti, che all’81’ hanno subito il definitivo 3-1, segnato di testa dal 2001 Iannoni su cross di Fadera.

Laurienté e Koné piazzano un micidiale uno-due tra l'8' e il 12'. Revicati due rigori all’Udinese

Dura appena 5’ la fase di studio iniziale tra le due squadre, perché già al quinto arrivano i primi fuochi d’artificio, con l’Udinese che in pochi secondi si divora per ben due volte il vantaggio: il primo a provarci è Zaniolo con una conclusione velenosa scoccata da oltre venti metri e indirizzata all’angolino basso del primo palo, sulla quale Muric si distende deviando la palla in calcio d’angolo. E proprio sugli sviluppi del corner arriva la palla gol di Kristensen che si inserisce in area e, lasciato colpevolmente solo, stacca di testa spedendo il pallone sul fondo a pochi centimetri dal palo. Una doppia scossa fortissima che sveglia il Sassuolo, il quale replica in maniera veemente piazzando un micidiale uno-due. All’8’ minuto, infatti, arriva il vantaggio dei neroverdi: tutto nasce da un lancio dal basso di Idzes che scatena una transizione micidiale, al culmine della quale Berardi serve Laurienté, che dal lato sinistro fa partire un destro leggermente a giro che si insacca nell’angolino. Non è però finita perché appena 4’ più tardi arriva anche la stoccata del 2-0 messa a segno da Koné che, imbeccato da Laurienté, supera in velocità Palma e, come fatton precedentemente dal compagno, insacca la palla sul palo lontano con una conclusione millimetrica. Un doppio pugno nello stomaco durissimo per l’Udinese che, frastornata, impiega quasi un quarto d’ora per riorganizzarsi e farsi vedere dalle parti di Muric con il primo episodio da moviola di giornata: su un traversone di Solet arriva il contatto in area tra Laurienté e Zaniolo con Perenzoni che non sembra avere dubbi e indica il dischetto del rigore: richiamato al VAR, però, l’arbitro della sezione di Rovereto torna sui suoi passi ravvisando il primo fallo del trequartista dell’Udinese. Un episodio del tutto analogo a quello che capita al 39’ quando i bianconeri, alla ricerca di un guizzo per provare a riaprire i giochi, si vedono revocare il secondo penalty, inizialmente concesso da Perenzoni per un presunto fallo di Walukiewicz ai danni di Solet. Le immagini mostrate sul monitor del VAR, a cui viene nuovamente richiamato il direttore di gara mostrano però che il polacco del Sassuolo tocca prima il pallone. Perenzoni non può far altro che cambiare di nuovo decisione, con il 2-0 neroverde che resta così immutato fino al termine del primo tempo.

Davis accorcia le distanze ma poi Iannoni cala il tris

Dopo l’intervallo, Runjaic decide di sostituire un Palma in grosse difficoltà con Ehizibue e Piotrowski, gravato di un cartellino giallo, con Miller. Nessun volto nuovo, invece, nelle file del Sassuolo che rischia qualcosa di troppo sul colpo di testa di Zaniolo che finisce alto, ma poi replica calando il tris con Berardi che, dopo aver sradicato un pallone dai piedi di Solet, si incunea in area e fredda Sava. Tutto viene però vanificato dal fallo commesso dal trequartista neroverde nel tentativo di recuperare il pallone. Il match riprende comunque quota e al 54’ arriva un’altra ghiotta occasione per l’Udinese, firmata da Davis che, servito da Miller, scocca un diagonale dal limite che esce di pochissimo sul fondo. Basta però appena un altro minuto all’attaccante inglese per farsi perdonare e siglare il gol del 2-1 spingendo in rete la respinta corta di Muric sulla precedente conclusione di Atta. Un gol che riaccende le speranze dei friulani, i quali prendono coraggio e al 57’ non vanno lontani dal pari con la frustata dalla distanza di Solet, che finisce a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Con i suoi in apnea, Grosso decide di rimescolare le carte e inserisce Thorstvedt e Fadera al posto di Vranckx e Laurienté. Muscoli e fosforo per cercare di alleggerire la pressione messa dall’Udinese che al 66’ ci riprova ancora con un diagonale dal limite di Davis, che esce a pochissimi centimetri dal palo alla sinistra di Muric. La replica degli emiliani è affidata al neoentrato Thorstvedt che al 69’, su un traversone dalla sinistra, colpisce di testa da ottima posizione e spedisce la palla di poco sul fondo. Una fiammata che non basta a creare apprensioni a un’Udinese che prosegue nel suo forcing offensivo e arriva alla conclusione anche al 73’ con Zaniolo, che non impegna però più di tanto Muric. I bianconeri non riescono insomma a capitalizzare la loro spinta e all’81’ vengono puniti da Iannoni, il quale – appena un minuto dopo il suo ingresso in campo – si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross dell’altro subentrante Fadera e di testa insacca il pallone del definitivo 3-1. Un bottino che Cheddira non rimpingua soltanto grazie alla grande opposizione in due tempi di Sava allo scadere del 90’. Il tabellino: Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (dall’80’ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (dal 58’ Thorstvedt), Matic, Koné (dal 79’ Iannoni); Berardi, Pinamonti (dall’86’ Cheddira), Laurientè (dal 58’ Fadera). All. Grosso Udinese (3-5-2): Sava; Palma (dal 46’ Ehizibue, Kristensen, Solet; Zanoli (dal 67’ Ekkelenkamp), Piotrowski (dal 46’ Miller), Karlstrom, Atta (dall’80’ Lovric), Zemura; Zaniolo (dal 76’ Gueye), Davis. All. Runjaic Marcatori: Laurienté (Sassuolo 8’), Koné (Sassuolo 12’), Davis (Udinese 55'), Iannoni (Sassuolo 81'). Note – Ammonizioni: Zaniolo (Udinese), Piotrowski (Udinese), Ehizibue (Udinese).