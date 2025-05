Sassuolo verso la storia: a un passo dai record della cadetteria

Un record è battuto, adesso si tratta di capire se il Sassuolo batterà anche gli altri tre che lo consegnerebbero definitivamente alla storia della cadetteria. Il primo il Sassuolo se lo è già preso a Cremona, portando il bottino a quota 78 retri segnate, una in più del Milan del 1982/83, mentre gli altri sono ancora ‘contendibili’ da qui alle prossime due gare con cui – entrambe al Mapei Stadium, contro Catanzaro e Frosinone – i neroverdi chiudono la stagione.

Spero i miei record me li lascino, ha detto Pippo Inzaghi, già in A con il Pisa ma che con il Benevento, nel 2019/20, qualche primato lo ha scritto. Proprio i giallorossi, insieme all’Ascoli del 1977/78, sono infatti nel mirino dei ‘cannibali’ di Grosso: Benevento e Ascoli detengono il record di vittorie stagionali (26) che il Sassuolo (25) può eguagliare e migliorare, e ad entrambe il Sassuolo contende anche il primato dei punti. Ne fece 86 il Benevento nel 2019/20, ne fece 61, quando la vittoria valeva 2, l’Ascoli, la cui performance, parametrata all’oggi ‘vale’ 87 punti. Il Sassuolo è a 82, mancano 2 gare e i conti sono facili da fare.

Come sono facili quelli appesi all’ultimo record in ballo, la miglior differenza reti: ‘comanda’ l’Ascoli, 73 gol fatti e 30 subiti per un saldo di +43, lo stesso dei neroverdi di oggi (78 fatti, 35 subiti). La coppa che la Lega assegna a chi vince la B verrà data ai neroverdi in occasione di Sassuolo-Catanzaro. Prevendita in corso, attiva la promo ‘Porta un amico’ che riserva gli abbonati la possibilità di acquistare due biglietti, per tutti i settori, a 5 euro l’uno. Inoltre tutti gli abbonati di qualsiasi settore potranno assistere alla gara in Tribuna Sud: per accedervi basta presentarsi ai tornelli della ‘Sud’ con Sassuolo Card e segnaposto.

Stefano Fogliani