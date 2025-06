Serie A 2025/26: Sassuolo scopre le avversarie e attende il calendario anticipato

Con la promozione della Cremonese, il Sassuolo ha scoperto domenica sera quelle che saranno le prossime avversarie in Serie A, dove è tornato a braccetto con il Pisa e, appunto, seguito qualche settimana più tardi proprio dai grigiorossi. La nuova stagione, per i neroverdi, può insomma di fatto già partire, e lo farà ben presto, considerando che nel pomeriggio di venerdì, al teatro Regio di Parma, la Lega di Serie A presenterà il calendario del campionato 2025/26, che prenderà il via con l’anticipo di sabato 23 agosto e terminerà, con la 38^ giornata, il 24 maggio 2026. La grande novità, però, è appunto la presentazione anticipata del calendario, che avverrà di fatto con circa un mese di anticipo rispetto a quanto accadeva gli altri anni; il calendario della scorsa stagione, infatti, venne presentato il 4 luglio 2024, a pochi giorni dal via dei primi ritiri, e in certe annate il sorteggio degli incroci stagionali era giunto ancora più tardi. Stavolta si saprà tutto molto presto, e sarà una situazione del tutto inedita per il nostro calcio, ma che in realtà è piuttosto comune in altri Paesi, come ad esempio l’Inghilterra.

Fa specie, tuttavia, l’abissale differenza con quella Serie B che il Sassuolo ha abbandonato, ma che il Modena giocherà ancora: paradossalmente, mentre la A venerdì conoscerà già il calendario, la B quella sera ancora non saprà quali saranno le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato: la penalizzazione del Brescia ora aprirebbe le porte al playout tra Salernitana e Sampdoria, sfida attualmente congelata perché, dato il caos attuale (nel quale, stando ad alcune ipotesi di scenario, il Brescia rischia addirittura il fallimento), i ricorsi ai vari gradi della giustizia sportiva potrebbero ancora cambiare tutto. E, all’orizzonte, non si vedono schiarite di alcun tipo.

l.l.