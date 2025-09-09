Serie A. Si rivede Skjellerup. Grosso disegna il Sassuolo anti Lazio

SASSUOLO

L’attacco è fatto, il resto del Sassuolo anti-Lazio lo ‘farà’ la settimana che per i neroverdi comincia oggi. Nel senso che, ammesso e non concesso rientri Skjellerup, in foto –, ma il danese non ha minuti nella gambe, al massimo andrà in panchina – non si prescinde da Berardi, Pinamonti e Laurientè, gli unici certi,se di certezza si può parlare, di entrare nell’undici iniziale. Il resto verrà, nel senso che Grosso può e deve scegliere in difesa e a centrocampo, e le alternative non gli mancano. In porta il ballottaggio è tra Muric e Turati, a destra tra il possibile debuttante Colulibaly e la conferma di Walukiewicz e soprattutto al centro, dove a ‘litigarsi’ due maglie sono addirittura in sei e dove fin qua l’unico che è sempre andato in campo, tra Coppa e campionato, è Muharemovic. In mediana il rientro di Konè, combinato all’assenza di Thorstvedt, ridisegna lo scenario. Matic e Vranckx in preallarme, Lipani rientra dalla nazionale, Boloca è un ‘affidabile’ per eccellenza, Iannoni un outsider e i posti disponibili sono tre. Il tutto al netto di un possibile cambio di assetto cui tuttavia, a occhio, Grosso non sembra intenzionato a dar corso.

s.f.