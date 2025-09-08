Serie A Women’s Cup. Solo un pari al ’Ricci’. Perselli evita i guai

sassuolo

1

ternana

1

SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens, Brustia, Missipo (32’ s.t. Girotto), Doms, Poje Mihelic (16’ s.t. Perselli), Skupien, Galabadaarachchi (16’ s.t. Hagemann), Clelland (32’ s.t. Sabatino). All. Spugna (Benz, Brignoli, De Bona, De Rita, Fercocq, Filis, Pellinghelli, Venturelli)

TERNANA (4-3-3): Bartolini; Erzen, Pacioni, Massimino, Peruzzo (32’ st Vigliucci); Regazzoli (32’ st Breitner), Petrara, Pellegrino Cimò; Lazaro, Ferraresi, Pirone. A disp. Ghioc, Ciccioli, Corrado, Di Giammarino, Labate, Pastrenge, Porcarelli, Quazzico, Ripamonti, Martins. All. Cincotta.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Reti: 10’ s.t. Lazaro, 38’ s.t. Perselli

Note: ammonite Nash, angoli 1-5, rec. 3’ e 6’

Solo un pari per il Sassuolo Femminile, che contro la Ternana si trova costretto a rincorrere per tenere ‘vivo’ il discorso qualificazione alla fase finale della ‘Serie A Women’s Cup’. I giochi si faranno all’ultima giornata, ma nel frattempo si registra una prova di carattere delle neroverdi, cui la neopromossa Ternana ‘regala’ un match non semplice. Già: se il Sassuolo ha pedigree importante, e gioca la nona stagione in serie A, la Ternana è una neopromossa, ma il mercato che ha fatto la rende outsider parecchio insidioso, e quanto visto ieri sul prato del Ricci conferma l’assunto. Con le ‘fere’ sempre in gara nel primo tempo, addirittura in vantaggio prima dell’ora di gioco con un colpo di testa di Lazaro che sorprende la retroguardia di casa. Il merito del Sassuolo è quello di restare nel match, e passare all’incasso con Perselli (foto), entrata all’ora di gioco, che riporta il Sassuolo in linea di galleggiamento.

Dopo le gare di ieri (la Roma ha battuto il Milan) la situazione nel girone C vede la Roma al comando con 6 punti, il Sassuolo secondo con 4, chiudono Ternana e Milan rispettivamente con 1 e 0 punti. Domenica alle 15, al Tre fontane di Roma, il primo verdetto stagionale.