Sollievo Sassuolo, ottobre sta finendo. Dai due punti fatti all’attacco in crisi

di Lorenzo Longhi

SASSUOLO

Abituato alla discontinuità di risultati o, per dirla in maniera più poetica, a discese ardite e risalite, il Sassuolo oggi si trova ad analizzare un mese di ottobre che si chiude senza una vittoria, nonostante fosse stato annunciato da due trionfi memorabili contro Juventus e Inter. Invece niente: in programma c’erano tre partite in casa (Monza, Lazio, Bologna) e una trasferta non impossibile, quella di Lecce, eppure da queste quattro gare sono giunti appena due punti, quando sarebbe stato legittimo e lecito attendersene dai quattro ai sei perché – Lazio a parte – si trattava di impegni contro squadre che, chi più chi meno, possono ritenute di un valore non troppo lontano da quello neroverde.

Il calcio, però, non si fa sulla carta e allora, nell’ambito di quattro partite comunque dall’andamento piuttosto diverso, ciò che resta è la sensazione di non capire ancora per bene quale sia il vero Sassuolo edizione 2023-24: a poco più di un quarto di campionato, non è la migliore delle considerazioni. Tralasciando gli exploit contro i bianconeri e a San Siro, la squadra di Dionisi sinora ha mostrato di saper reagire bene dopo i ko peggiori dal punto di vista della prestazione: la vittoria contro il Verona – e l’Hellas, quando venne a Reggio, era una delle squadre più in forma del torneo – era giunta autorevole e netta in opposizione a quanto di negativo visto nelle prime due giornate, e allo stesso modo il trionfo con la Juventus era stato in qualche modo figlio della pesante rimonta subita sul campo del Frosinone.

Contro il Bologna la squadra ha rimesso in campo grinta e gioco, ovvero tutto ciò che era completamente mancato nell’abulica sfida contro la Lazio, caratteristiche che non sono tuttavia state sufficienti per tornare alla vittoria. Ma è stato sicuramente un passo avanti, anche se poi quel punto è un bicchiere a metà, e ognuno vede a suo modo i lati positivi e quelli negativi di quel pareggio. Al di là di qualche leggerezza difensiva, che però del Sassuolo attuale è una cifra che a volte si traduce nel gol incassato, in questi due mesi abbondanti di campionato i neroverdi hanno spento la luce in più di un’occasione: l’Atalanta, il già citato secondo tempo di Frosinone e la partita con la Lazio sono abbastanza preoccupanti, arrivano a intervalli regolari e molto probabilmente li ritroveremo anche più avanti, magari nei momenti più inaspettati.

In maniera uguale e contraria, si può serenamente affermare che il Sassuolo possieda una certa qualità nell’interpretazione e nella lettura di alcune fasi di gara, soprattutto quando riesce a esprimersi in verticale in velocità, e questa è un’arma capace di essere letale, come si è già visto. Piuttosto, per una squadra che segna quasi solo con gli attaccanti, va segnalato che in ottobre non c’è stata nemmeno una rete su azione da parte loro. Oltre il rigore di Berardi col Lecce, il vuoto. E mancano soprattutto i jolly di Laurienté, fermo al gol made in Szczesny contro la Juventus.