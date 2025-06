Spezia Calcio sogna il ritorno di Samuele Mulattieri dal Sassuolo

"Resto legatissimo a Spezia". Lo disse dopo aver segnato al Picco, con addosso la maglia neroverde, a gennaio, e tanto bastò a chiudere il caso. Che caso non è mai stato, perché immaginiamo il Picco lo riabbraccerebbe volentieri, Samuele Mulattieri (nella foto) e lo Spezia lo riporterebbe altrettanto volentieri a casa. Per ora è un sogno, ma l’idea è che il sogno, lo Spezia, sia intenzionato a coltivarlo almeno finché le certezze non lo faranno svanire. Ha perso un campionato di B sul filo di lana, la società ligure, e Pio Esposito, uno da 19 gol in 39 gare, ma ha confermato il tecnico Luca D’Angelo con l’intenzione di fare quel salto che la stagione scorsa non le è riuscito. Allestendo una squadra all’altezza, e partendo da un bomber che la B la conosce bene: Mulattieri l’ha vinta due volte nelle ultime tre stagioni. Ecco il piano spezzino, allora: prendere informazioni a Sassuolo – dove i centravanti in organico oggi sono ben sei – e al contempo solleticare il senso di appartenenza del ‘Mula’. Che a Spezia è nato, nel vivaio ligure è cresciuto, e con lo Spezia ha debuttato, e segnato il primo gol, tra i pro: il suo ritorno a casa, chissà quanto possibile, visto che al ‘Mula’ si spalanca un potenziale orizzonte in A, è ipotesi che la dirigenza spezzina valuta e in merito alla quale chissà cosa ne pensa il Sassuolo. Che Mulattieri lo blindò con un quinquennale (scadenza 2028) ma qualche conto con la casella centravanti lo dovrà pur fare, visto quanto è affollata. Senza fretta, ma non avrebbe fretta nemmeno lo Spezia, che punta a convincere il Sassuolo, ma soprattutto Mulattieri. Che immaginiamo preferisca tornare in A con i neroverdi ma con la B ha buone, e fortunate – 28 gol in 91 gare, due campionati dei tre giocati vinti – consuetudini. E a Spezia, ebbe a dire, è legatissimo.