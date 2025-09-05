Thorstvedt-Sassuolo, avanti insieme. E il rientro è sempre più vicino

di Stefano FoglianiSASSUOLO"Pensavamo di poterne accelerare il recupero già in ritiro, ma adesso abbiamo ritrovato la strada che ci porterà a riaverlo nell’arco di qualche settimana". Aveva risposto così, Fabio Grosso, a chi gli chiedeva di Kristian Thorstvedt: era la vigilia di Sassuolo Napoli, ovvero due settimane fa. Senza voler azzardare, a questo punto l’idea è che il rientro del giocatore, fermo da diverso tempo, sia prossimo e la conferma arriva dalle voci su un suo rinnovo che si sono rincorse con parecchia frequenza in questi giorni e che è stato lo stesso amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a confermare. "Rinnovo? Siamo a buon punto", ha detto il dirigente a Tuttosport, facendo capire come il norvegese resti comunque uno degli asset sui quali costruire il Sassuolo che verrà.

Arrivato in neroverde tre stagioni orsono dal Genk, ‘Thor’ ha giocato due stagioni in A con i neroverdi – ragguardevole lo score della seconda, con 6 gol e 34 presenze – e, rimasto anche in B, è stato per distacco il miglior centrocampista del campionato cadetto, segnando 7 gol in 22 presenze ma fermandosi al Picco di La Spezia, il 24 gennaio scorso. Sottoposto ad un intervento di ‘pulizia’ dei talloni in Finlandia, a fine febbraio, Thorstvedt ha poi cominciato a primavera una terapia riabilitativa i cui tempi si sono fatti tuttavia lunghi, ma che sembra vadano appunto accorciandosi e, non è un caso, vadano di pari passo con le volontà della dirigenza del Sassuolo di prolungare il contratto che lega il centrocampista norvegese alla società neroverde.

La scadenza attuale dice 2027, manca tanto ma non tantissimo, e se Carnevali non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore – raccontò di avere addirittura litigato con l’ad del Bologna Claudio Fenucci, che voleva portarlo in rossoblù – anche Thorstvedt, che pure l’estate della retrocessione era un possibile partente, poi convintosi a restare, non ha mai nascosto i trovarsi bene dentro il ‘progetto’ neroverde. Del quale tra l’altro è uno dei protagonisti di maggior talento. Forse anche pensando al suo prossimo rientro il mercato neroverde ha allestito un centrocampo che ha aggiunto ai confermati Boloca, Lipani e Iannoni profili di spessore internazionale come Kone e Vranckx ("i nostri colpi più difficili da piazzare", ha detto l’ad) e quel Matic che, sempre ad avviso del dirigente del Sassuolo, "potrà darci una grande mano e con cui è stato invece semplice trovare l’accordo. Si è calato con grande entusiasmo nella realtà del Sassuolo e – aggiunge e conclude Carnevali – potrà darci una bella mano".