Verona Sassuolo 0-1: il primo colpo esterno

Sassuolo, 3 ottobre 2025 – La prima notizia è che il Sassuolo vince, per la prima volta in stagione, in trasferta.

La seconda è che vince anche senza Berardi, fermato da quello che Fabio Grosso ha definito un ‘problemino’, facendo capire come di rischiarlo, un giocatore del genere, non se ne parla, soprattutto perché il campionato va in pausa. E in pausa, il Sassuolo, ci va con 9 punti che gli regalano una classifica importante e un’idea di continuità – il bottino è frutto delle ultime quattro gare – che fa ben sperare. Vedremo, nel frattempo tanto vale restare alla gara del Bentegodi per dire che il Sassuolo se la prende anche con merito. E se soffre è tutto parte di un copione che dice che da neopromosse si soffre, ma se viaggia a 1,5 punti a gara, come stanno facendo i neroverdi, va bene così. I primi fuochi li accende il Sassuolo, con iniziative di Volpato e Pinamonti senza seguito, i secondi il Verona, che insidia prima Muric con Serdar e poi le coronarie di Grosso con un rigore che Fourneau assegna agli scaligeri e il Var toglie, giustamente, ai medesimi.

Poi, siamo al primo sesto di match, la gara si assesta e per rivedere un tiro in porta – piazzato di Frese, facile Muric, minuto 37 – occorre aspettare il tramonto di una prima frazione che qualcosa regala, ok, ma mica granchè. Più della voglia di vincere, par di capire, può la paura di perdere: il Sassuolo resta compatto e graffia con una punizione di Laurientè, il Verona assalta ma con il giudizio che serve a non sbiancarsi più di tanto. Matic da una parte e Gagliardini dettano ritmi compassati, gli attacchi si accendono ad intermittenza. Poco, dall’una e dall’altra parte, per scuotere il match che, dopo i fuochi fatui nel primo tempo ‘vivaccha’ anche nella ripresa, galleggiando tra ipotesi offensive che non trovano concretezza e organizzazioni difensive che prevalgono. A taccuino vanno un quasi-rigore per il Sassuolo – ma Nelsson argina Thorstvedt, appena entrato, in tempo per evitare il penalty – e un rigore vero, quando Serdar (70’) stende Fadera e Pinamonti va sul dischetto. Montipò mette una pezza sul primo tentativo, non sul tap in che dà modo al centravanti neroverde di dedicare il gol al piccolo Adam, nato una settimana fa, e sposta l’inerzia della gara. E accende il Verona, subito pericoloso con Orban e Akpa-Akpro: il Sassuolo si chiude e quel che resta è partita ‘brutta, sporca e cattiva’. Che il Sassuolo aggredisce non solo difendendo, ma riattaccando, a mostrare una capacità di soffrire e passare all’incasso che è il miglior viatico per quel che verrà. Affrontarlo con 9 punti dopo sei giornate, tuttavia, quel che verrà, è un ball’affrontare. E ben venga la pausa: arrivassero vacanze, i neroverdi se le meritano tutte…

Il tabellino

HELLAS VERONA 0

SASSUOLO 1

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31’ s.t. Niasse), Gagliardini (21’ s.t. Akpa-Akpro), Bernede (31’ s.t. Sarr), Bradaric (29’ s.t. Castanos); Giovane (29’ s.t. Mosquera), Orban. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (14’ s.t. Thorstvedt), Matic, Konè (36’ s.t. Iannoni); Volpato (14’ s.t. Pierini), Pinamonti (42’ s.t. Cheddira), Laurienté (14’ s.t. Fadera). All. Grosso

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Reti: 26’ s.t Pinamonti