Verso il match con la Regia. Ipotesi scambio curve. Un caso al ’Mapei’

È già cominciato, con poco più di due settimane di anticipo, il derby del Mapei Stadium-Città del Tricolore tra Reggiana e Sassuolo. Vero che le squadre, oggi, hanno altro cui pensare – tra sabato e domenica il Sassuolo gioca a Cittadella, la Reggiana ospita la Sampdoria – ma è da tempo che, in vista del ‘derby’ del prossimo 29 marzo, si parla di un possibile ‘scambio’ di curve tra le due tifoserie. Quella neroverde, nonostante giochi ‘in casa’, verrebbe spostata in curva ospiti per dare modo ai tifosi granata di occupare il settore ‘sud’, tradizionalmente loro appannaggio quando in casa gioca la Reggiana, che tuttavia nell’occasione è, tecnicamente, ospite. ’Difficilmente ci sarà lo scambio di curve’, ha detto a Telereggio il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, spiegando come tuttavia la questione sia tuttora al vaglio delle parti in causa. La situazione resta quindi in divenire, né è detto che venga definita a breve, visto che il tempo per trovare una mediazione non manca: alla presa di posizione di Salerno non è seguito altro, il Sassuolo parla, informalmente, di questione che verrà affrontata a tempo debito, demandando la definizione della vicenda ai prossimi incontri tra le società e le forze dell’ordine e a questo, ad oggi, si sta. Sviluppi non mancheranno. Come, comunque vada, facile prevedere non mancheranno le polemiche: se non si troverà un accordo, la palla passerà alla prefettura e all’Osservatorio del Viminale che dovranno prendere una decisione nel merito.