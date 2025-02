Verso il match di sabato a Mantova. Romagna è arruolabile. Non ci sarà Thorstvedt

SASSUOLO È cominciata ieri, per il Sassuolo, la marcia di avvicinamento alla sfida che oppone la squadra del rientrante Fabio Grosso – che ha scontato la squalifica contro la Juve Stabia – al Mantova dell’ex Davide Possanzini, che aspetta i neroverdi al varco. E, insieme alla settimana, è cominciata anche la ‘conta’ dei disponibili dal momento che, al netto delle trattative di mercato delle quali leggete altrove, il lavoro per lo staff medico dei neroverdi non manca. Rispetto a sabato è possibile aspettarsi la disponibilità di Romagna – assente da fine novembre, il centrale difensivo era in panchina sabato – almeno per uno scampolo di gara e anche quella dell’olandese Velthuis, che il mercato di gennaio ha aggiunto, una decina di giorni fa, alla difesa neroverde ma è stato fermato da un attacco influenzale. Assente certo Krisian Thorstvedt – è stato lo stesso Grosso ad annunciarne l’assenza in vista della trasferta di Mantova a seguito di accertamenti che il norvegese starebbe sostenendo e che, ammettiamolo, preoccupano – mentre oggetto di valutazione sono anche Nicholas Pierini, Matteo Lovato e Laurs Skjellerup. Il primo, affaticato, ha già ‘saltato’ anche Sassuolo-Juve Stabia, match ‘fatale’ anche al difensore e all’attaccante danese, usciti entrambi anzitempo a causa di problemi fisici. Non siamo all’emergenza, vista anche la dimensione extralarge della rosa a disposizione di Fabio Grosso, ma certo le possibilità di scelta del tecnico neroverde saranno inevitabilmente condizionato da quanto gli diranno gli allenamenti che accompagneranno il Sassuolo verso la trasferta del ‘Martelli’. Che, nel frattempo, ha aperto la prevendita per il settore ospiti: i tagliandi, acquistabili su circuito ticketone, sono in vendita a 20 euro. Stefano Fogliani