Verso il Napoli con più di un dubbio. Ma non è ancora il vero Sassuolo

Rodaggio fatto. Pass per i sedicesimi di Coppa Italia staccato, ai danni del Catanzaro. Da adesso si fa davvero sul serio, nel senso che oggi comincia la settimana che conduce il Sassuolo al debutto in campionato – sabato contro il Napoli al Mapei Stadium – e se sul campo prenderanno necessariamente forma le scelte definitive di Grosso, all’esterno dello stesso saranno ben altre le strategie che dovranno elaborare Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri, convitati di pietra del postgara di Coppa Italia. Quel "c’è bisogno di integrare il gruppo e sono convinto che lo faremo" pronunciato dal tecnico neroverde conferma come la squadra che c’è oggi non è (o non ancora) quella che farà la stagione, come qualcosa, ancora, all’organico manchi. In due settimane il Sassuolo può ancora ridisegnare parecchio, ed è lecito aspettarsi lo faccia, anche se non sfuggono difficoltà di movimento abbastanza evidenti che fin qua, ad esempio, hanno fatto sì che a destra della difesa non ci sia ancora l’erede di Toljan. Mazzocchi, Birindelli, Patris sono nomi che si rincorrono da un po’, ma non è soltanto lì che, evidentemente, il Sassuolo punta ad integrare.

È noto, infatti, che il Sassuolo guardi alla Milano rossonera – i discorsi per Adli sono tutt’altro che chiusi – per aggiungere sostanza ad una mediana dentro la quale gli unici che hanno esperienza di Serie A sono Boloca e quel Thorsvedt ancora ai box. Ed è altrettanto noto come, considerate le dimensioni dell’organico, valga la pena aspettarsi diverse uscite. Non prima, tuttavia, di avere perfezionato le entrate: perché se non hai terzini destri di ruolo fai fatica a privarti di Paz e Missori, mentre se hai cinque portieri è ovvio che almeno un paio devono necessariamente uscire. Alla stessa stregua, se entra Adli uno tra Ghion e Iannoni esce e al contempo non è nell’ordine delle cose che i neroverdi chiudano il mercato, a fine agosto, con quattro centravanti – cinque, se ci si mette anche Alvarez – e con sei centrali difensivi.

Ci sono due settimane per tirare le fila, insomma, ma di rebus da sciogliere ce ne sono diversi. Dalla porta (chi resta tra Russo, Satalino e Turati?) all’attaco, da dove passa parecchio del mercato che verrà. Il Besiktas attenziona Laurienté, ma siamo ai sondaggi e, mentre l’entourage di Pinamonti affida alla rete le volontà di far fare il salto all’arciere di Cles, attorno al centravanti scuola Inter e all’attaccante francese si muove pochissimo. Se restano, evidentemente, sono altri a dover partire. Ma se partono loro sono gli altri a dover restare. Saranno le prossime due settimane a dire le verità che servono, ma già questa, con il Napoli all’orizzonte, forse ne suggerirà qualcuna.