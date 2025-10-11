Vranckx conquista tutti . La certezza del Sassuolo

La sua prima esperienza ‘italiana’, nel Milan, stagione 2022/23, gli ha lasciato una decina di presenze tra campionato e Coppa Italia. Ma anche la sensazione che "il, campionato italiano sia molto difficile e stimolante, e sia in grado di far crescere i giocatori. E io – aggiunge presentandosi ai canali ufficiali del club – voglio crescere". Così, appena il Sassuolo ha prospettato ad Aster Vranckx, centrocampista belga fresco di 23mo compleanno (ha compiuto gli anni martedì), la possibilità di tornarci, in Italia, lui non ci ha pensato due volte. "Conoscevo il club, ovviamente, so che una società solida, che ha un bel progetto, e devo dire di avere trovato, nel gruppo, una bella atmosfera e valori tecnici non indifferenti", dice Vranckx, arrivato in prestito dal Wolsburg, dove nelle ultime due stagioni ha giocato un quarantina di gare. Prospetto, come si dice in gergo, internazionale – ha giocato in Belgio, Germania e Italia, è un habituè della nazionale belga – arrivato ad irrobustire quel centrocampo del quale Fabio Grosso gli ha subito aperto le porte, gettandolo subito nella mischia. Finora per lui, che ha tenuto addosso il numero 40 che aveva anche a Milano, le presenze sono 5 su cinque possibili, a destra di una mediana integralmente rinnovata rispetto alla stagione scorsa.

Matic al centro, Konè a sinistra, lui a destra: rodaggio minimo, per il belga, "e del resto credo i giocatori belgi si trovino bene in Italia, nel senso che si adattano al modo di giocare che c’è qua. Più in generale, per quanto riguarda Sassuolo, ho trovato un livello più alto di quanto mi aspettassi, una buona qualità collettiva e – aggiunge – con l’allenatore Fabio Grosso, da subito, il feeling che serve a lavorare al meglio. Perché sono consapevole che devo migliorare, ma il campionato italiano, che studia con grande attenzione anche i movimenti difensivi, credo possa aiutarmi a farlo". Curiosamente, sulla sua nuova destinazione, dice di avere chiesto informazioni, per interposta persona, a Fadera: due giorni dopo era al Mapei Football Center, a diposizione di Fabio Grosso, pronto dice "a dare il massimo, e a lavorare per migliorare ancora". Era il 22 agosto, quando arrivò, i primi minuti dentro la serie A ‘ritrovata’ una settimana dopo, a Cremona, poi altre quattro presenze a farne, fin qua, uno degli ‘indispensabili’ del centrocampo neroverde.

Stefano Fogliani