Scaloni, parole al miele per Messi: “Mai nessuno come lui”

Buenos Aires, 4 settembre 2025 – Quella contro il Venezuela può essere l'ultima gara di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Inutile ricordare i numeri de La Pulga, uno dei giocatori migliori della storia del calcio, se non il migliore. L'ex giocatore del Barcellona, insieme a Cristiano Ronaldo, ha dominato gli ultimi 20 anni del calcio, sia con la maglia blaugrana, con la quale ha vinto di tutto, che con il Paris Saint-Germain e con l'Inter Miami. Ma Messi si è imposto anche con la maglia dell'Argentina. Per anni ha dovuto fare i conti con le voci secondo le quali era un giocatore incompleto, in quanto non aveva ancora sollevato un trofeo con la propria Nazionale. Ci era andato vicino nel Mondiale brasiliano del 2014, dove la sua Argentina perse in finale contro la Germania, oppure nella Copa America del 2015 e del 2016, quando venne sconfitto nell'ultimo atto della competizione dal Cile. Sembrava una maledizione, ma nel 2021 Messi si è scrollato di dosso questo peso, vincendo proprio la Copa America con la sua nazionale, nella finale giocata al Maracanã contro il Brasile padrone di casa. Poi, l'anno dopo, è arrivata la vittoria del Mondiale in Qatar, con la finale contro la Francia che è senza dubbio una delle partite più belle della storia del calcio e nel 2024 è arrivato un altro trofeo, ancora la Copa America, questa volta contro la Colombia in finale. Lionel Messi ha segnato profondamente la storia del calcio, come ribadito anche dal ct argentino Lionel Scaloni in conferenza stampa: “Non ci sarà un erede di Messi nel calcio argentino o mondiale, è impossibile. Ci potranno essere dei grandi giocatori che definiranno un'epoca, ma fare ciò che ha fatto lui per così tanto tempo sarà irripetibile”. Parlando della Pulga e di quella che potrà essere la sua ultima partita con la Nazionale argentina, Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere l'emozione e si è fatto scappare qualche lacrima. Questo dimostra ancora di più l'impatto che ha avuto Messi nel calcio, con tanti bambini che si sono avvicinati al mondo del pallone anche grazie all'ex Barcellona e tanti giocatori, ora professionisti, che l'hanno preso come esempio, ma che non hanno mai smesso di vederlo come un idolo.