Infortunio al ginocchio, Scamacca lascia il ritiro della Nazionale

Coverciano, 4 settembre 2025 – Gianluca Scamacca è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Italiana. L'attaccante dell'Atalanta, convocato dal CT Gennaro Gattuso per gli impegni di questi giorni in azzurro, è tornato a casa per via di un risentimento al legamento collaterale del ginocchio. Il commissario tecnico non lo avrà dunque a disposizione per le partite contro Estonia ed Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per l'Italia si tratta di una tegola, considerato anche che lo stesso Scamacca ha dovuto saltare la scorsa stagione proprio a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto per diversi mesi ai box. Lo staff medico della Nazionale Italiana ha valutato il problema a Coverciano, dove la squadra si trova in ritiro, e ha giudicato il calciatore come non recuperabile neppure per la sfida di lunedì. Per questo motivo, Gattuso ha lasciato rientrare il calciatore a Bergamo.

Soluzioni alternative

Gennaro Gattuso ha deciso di non convocare nessun altro giocatore per sostituire Scamacca. Il gruppo di giocatori a disposizione del commissario tecnico resterà composto da 27 elementi. L'ipotesi che era trapelata nelle ultime ore era quella di rimpiazzare la punta dell'Atalanta con Lorenzo Lucca, nuovo acquisto del Napoli che ha disputato entrambe le prime due giornate di campionato sotto la guida di Antonio Conte. Alla fine, quindi, Gattuso ha scelto di proseguire questi dieci giorni assieme al gruppo già scelto nei giorni passati. Gli altri attaccanti a disposizione dell'allenatore sono Kean e Retegui, mentre Raspadori e Pio Esposito rappresentano delle alternative dalle caratteristiche differenti da quelle di Scamacca.

L'infortunio di Scamacca

Il tecnico della Nazionale aveva scelto di convocare Gianluca Scamacca a dispetto dei problemini ancora non completamente smaltiti al ginocchio. Il classe 1999 aveva risposto alla convocazione, ma la valutazione successiva è stata negativa. Il fastidio provato al collaterale del ginocchio sinistro è eccessivo e, per evitare ulteriori guai fisici in ottica futura, l'attaccante non scenderà in campo con la maglia azzurra. La squadra disputerà il primo dei due match di qualificazione domani contro l'Estonia, per poi volare in Ungheria. Lunedì, infatti, l'Italia affronterà Israele nel secondo match in programma.