Sci, gigante femminile di Tremblant: favorite e orari tv

Mont Tremblant, 1 dicembre 2023 - C’è tanta neve in nord America e soprattutto a Mont Tremblant, località canadese inserita in calendario nella tournée americana di inizio stagione. Per le ragazze sono in programma due slalom giganti nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, in un calendario ancora inficiato nelle discipline veloci dopo la cancellazione delle due discese libere di Cervinia. Finora infatti sono state disputate solo prove tecniche con due giganti e tre slalom. Tra le porte larghe c’è tanta concorrenza ma finora è stata Lara Gut a dominare la scena con due vittorie su due.

Le favorite

Non si può non partire da Lara Gut come favorita numero uno. La svizzera ha iniziato stupendamente la stagione in gigante, fin dal debutto a Solden, e così ha già incamerato 200 punti in classifica di specialità, con le altre attardate, a partire da Federica Brignone, seconda a Solden e sesta a Killington, con 120 punti, appena davanti ad Alice Robinson con 109 e Mikaela Shiffrin con 100. Tutte e quattro saranno protagoniste anche a Mont Tremblant. Attenzione anche a Sara Hector, che è partita a rilento ma ha la sciata giusta per lasciare il segno, senza dimenticare Petra Vlhova, un diesel alla ricerca della miglior condizione. Chi cerca riscatto dopo la scivolata di Killington è certamente Marta Bassino. La piemontese non ha ancora messo in mostra il suo innato talento tra le porte larghe e la pista canadese potrebbe fornirle una occasione. Tra le azzurre c’è pure Sofia Goggia che vuole dare continuità dopo due buoni giganti tra Solden e Killington. Tra le outsider della contesa citiamo la padrona di da casa Valerie Grenier, l’americana Paula Moltzan, la norvegese Mina Fuerst Holtmann e le austriache Julia Scheib, Stephanie Brunner e Katharina Liensberger. Occhio anche alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. La vigilia delle italiane. Federica Brignone punta ad un riscatto dopo Killington: “Abbiamo fatto allenamento sulla pista di riscaldamento, che purtroppo non è molto pendente, ma almeno siamo riuscite a far girare un po’ gli sci. Mont Tremblant è molto carina, non siamo mai state da queste parti. Fisicamente mi sento abbastanza bene, gli organizzatori si aspettano una bella presenza di pubblico, naturalmente da parte mia c’è voglia di rivincita dopo la gara di settimana scorsa a Killington”. Gli fa eco Sofia Goggia “Siamo su una pista nuova per tutte, il pendio sembra abbastanza facile e non sappiamo quale sia il tipo di neve perché non c’è stato modo di fare la sciata in pista. Con le compagne siamo rimaste un paio di giorni a Killington ad allenarci dopo la gara di settimana scorsa e abbiamo voglia di riscatto, perché non ci sono stati risultati eclatanti a livello di squadra. Dovremo stringere i denti perché le manches sembrano abbastanza lunghe”.

Dove vederlo in tv

Il primo dei due giganti di Mont Tremblant si correrà sanato 2 dicembre con prima manche alle 17 e seconda manche alle 20.15. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Dazn e Discovery Plus. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay.