Scontri tra tifosi di Brasile-Argentina, Messi: “Poteva finire in tragedia”

Rio de Janeiro, 22 novembre 2023 – Violenti scontri allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro prima del fischio d'inizio della partita Brasile-Argentina valida per le qualificazioni ai Mondiali. La situazione ha iniziato a scaldarsi già durante gli inni con alcuni ultrà che sono venuti a contatto (le due tifoserie non erano separate), a quel punto Leo Messi e compagni sono andati sotto la curva per provare a calmare gli animi ma senza successo. Sono quindi intervenuti gli agenti di polizia e la situazione è degenerata: sono volati seggiolini mentre alcuni tifosi cercavano rifugio sul terreno di gioco. A mettersi in mezzo anche il portiere argentino Dibu Martinez, che ha cercato di strappare un manganello a un agente che stava caricando i tifosi albicelesti.

La Seleccion, guidata da Messi, ha quindi deciso di tornare negli spogliatoi. "E' stato brutto – ha raccontato poi il capitano dell'Argentina –. Abbiamo visto come stavano picchiando le persone, era già successo durante la finale della Libertadores (giocata al Maracanà fra Fluminense e Boca, ndr), stavano ancora una volta usando i manganelli, sugli spalti c'erano anche i familiari di alcuni giocatori. Siamo tornati negli spogliatoi perché era il modo migliore per calmare le cose, poteva finire in tragedia. La partita, a quel punto, era una cosa secondaria".

Per la cronaca, la partita, iniziata con trenta minuti di ritardo, è stata vinta dall'Argentina per 1-0. Per il Brasile si tratta del terzo ko di fila nelle qualificazioni mondiali. Dopo sei turni dei 18 previsti, l'Argentina è in testa con 15 punti, seguono Uruguay 13, Colombia 12, Venezuela 9, Ecuador 8, Brasile 7, Paraguay e Cile 5, Bolivia 3 e Perù 2. Dal momento che le prime sei si qualificano direttamente mentre la settima disputerà uno spareggio, al momento la nazionale verdeoro è tra quelle che avrebbero già il pass. Ora per le qualificazioni alla Coppa del Mondo è previsto un lungo stop si tornerà in campo a settembre 2024.

