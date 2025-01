Scontro salvezza. Giana, obiettivo continuità contro la Pro Vercelli. Chiappella aspetta un colpo di mercato in avanti

GORGONZOLA (Milano)La storica semifinale di Coppa Italia (andata mercoledì 22 alle 18.30 a Gorgonzola contro il Caldiero) può aspettare. Dopo il primo successo dell’anno contro la Pro Patria, la Giana cerca il bis in casa (ore 15) contro la Pro Vercelli, già battuta sia in campionato che in coppa. Biancazzurri al momento a +4 dai playout e a -4 dai playoff: "Abbiamo chiuso il girone d’andata con qualche punto in meno rispetto a quanto meritato, ma contro la Pro Patria ho visto lo spirito giusto, sia dal punto di vista qualitativo, sia sul piano dell’agonismo", le parole del tecnico Andrea Chiappella (nella foto). Sul mercato, dopo le partenze di Trombetta e Spaviero, potrebbero arrivare Zigoni (33 anni, Taranto) e Capelli (25 anni, AlbinoLeffe). A centrocampo, poi, piace il classe 2004 della Juventus Next Gen Ledonne. Chiappella, intanto, rimane concentrato sul campionato e sulla Pro Vercelli, in zona playout e che ha raccolto solo un punto nelle ultime tre uscite. Difficile rinunciare alla stellina Stuckler in avanti, reduce da una doppietta che ha portato a sette le segnature stagionali. A centrocampo, chiavi del reparto affidate a Marotta. In difesa, probabile conferma del terzetto sceso in campo dal primo minuto nell’ultima uscita allo Speroni di Busto Arsizio.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Ferri, Colombara, Alborghetti; Caferri, Marotta, Nichetti, Lamesta, Previtali; Montipò, Stuckler. All. Chiappella. R.S.