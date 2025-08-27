Scopriamo le avversarie dell'Italia agli Europei di basket 2025. I pronostici sul girone C

Limassol (Cipro), 27 agosto 2025 – Sta per terminare il conto alla rovescia dell’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco, che domani a Limassol comincerà il suo Eurobasket 2025 con la delicata sfida alla Grecia in programma alle ore 20.30 (match in diretta su Rai 2, DAZN e Sky Sport) in quel di Limassol, a Cipro. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo C e dovranno contendersi uno dei quattro pass per gli ottavi di finale con Grecia, Georgia, Bosnia Erzegovina, Spagna e i padroni di casa del girone di Cipro. Come detto, l’avvio della competizione sarà domani sera contro la Grecia, che gli azzurri hanno già affrontato al torneo dell’Akropolis una settimana fa perdendo di misura.

Gli ellenici sono la grande favorita del girone, perché possono fare affidamento su un vero e proprio arsenale di talento e fisicità, in cui spiccano la stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, uno dei giocatori più attesi dell’intera manifestazione, e altri fuoriclasse del calibro di Kostas Sloukas e Tyler Dorsey, solo per citarne alcuni.

Dal novero delle grandi favorite del raggruppamento non va poi assolutamente sottovalutata la Spagna, che si presenta ai blocchi di partenza con sul petto cuciti i galloni della squadra campione in carica. Gli iberici, guidati da coach Sergio Scariolo, sono però nel bel mezzo di un vero e proprio ricambio generazionale: campioni del livello di Sergio Llull, Rudy Fernandez e Sergio Rodriguez hanno lasciato il loro prezioso spazio a giocatori più giovani ma di ottime speranze come il 2005 De Larrea, il 2006 Saint-Superiy, i 2001 Pradilla e Aldama, i quali vanno ad affiancarsi a compagni di squadra comunque giovani ma dotati di importanti esperienze a livello europeo e non solo come i fratelli Juancho e Willy Hernangomez, Joel Parra, l’ex Venezia Yankuba Sima, Xavi Lopez-Arostegui e Dario Brizuela. Un gradino sotto a Grecia e Spagna si assottiglia tra tre squadre, delle quali fa parte anche l’Italia: la Georgia ha senza dubbio un roster di livello assoluto in cui spiccano l’ex Virtus Bologna Toko Shengelia, approdato in estate al Barcellona, e gli NBA Sandro Mamukemashvili (Toronto Raptors) e Goga Bitadze. Importanti potrebbero poi essere anche l’esperienza del classe 1989 Giorgi Shermadini, visto in Italia a Cantù, e le qualità dell’ex Trento Kamar Baldwin. Un ruolo importante nel girone potrebbe però recitarlo anche la Bosnia ed Erzegovina, che sarà guidata dai 213 centimetri di Jusuf Nurkic, giocatore con un curriculum di tutto rispetto in NBA e attualmente in forza agli Utah Jazz. Un ruolo importante in squadra potrebbe però averlo anche Amar Alibegovic, che in Italia conosciamo bene, dal momento che è uno dei giocatori chiave dei Trapani Sharks di coach Repesa e vanta già un palmares in cui spiccano uno scudetto e un’Eurocap vinti con la Virtus Bologna. Partono invece di rincorsa i padroni di casa di Cipro, guidati dal centro Darrall Willis, i quali proveranno non senza fatica ad accaparrarsi un posto tra le prime quattro di un girone composto da squadre indubbiamente più complete a livello strutturale e di talento. Le gare dell’Italia Italia - Grecia – 28 agosto ore 20.30 Italia - Georgia – 30 agosto ore 14.00 Italia - Bosnia – 31 agosto ore 20.30 Italia - Spagna – 2 Settembre ore 20.30 Italia - Cipro – 4 Agosto ore 17.15