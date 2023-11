Scrosta va al Mondolfo

Oggi in Promozione si giocano tre anticipi (tutti alle 14,30).

Atletico Mondolfo Marotta-Villa San Martino. "Stiamo attraversando un buon momento – commenta il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – dopo un ottobre di grande sofferenza stiamo recuperando quasi tutti gli infortunati e nelle ultime partite abbiamo sfornato prestazioni convincenti. Dobbiamo continuare a risalire la classifica per trovare una posizione tranquilla. Abbiamo un gruppo molto unito, giovane ma che gioca un calcio divertente e che sta dimostrando di potersi confrontare alla pari con le squadre molto più attrezzate di noi. A chi mi chiede se è una gara sentita per i tanti ex rispondo che non guardiamo queste cose ma teniamo solo a giocar bene e far punti". L’Atletico Mondolfo Marotta ha disponibile il difensore Edoardo Scrosta (cl’92) ingaggiato nei giorni scorsi. Scrosta vanta 250 partite in serie C con le maglie del Mantova, Bassano, Albinoleffe, Fermana e anche la decina di presenze in serie B col Lanciano. Il Villa San Martino è ultima ma non parte battuta e cercherà il ‘colpo di coda’.

Castelfrettese-Portuali Calcio Ancona. Trasferta difficile per la capolista. La Castelfrettese, reduce dalla sconfitta di Barbara, vuol incamerare punti preziosi per la sua graduatoria.

Moie Vallesina-Marina Calcio. Gara da tripla, con i padroni di casa vogliosi di riscatto dopo la battuta a vuoto di sette giorni fa. Il Marina cerca di risalire nelle posizioni che contano.

Domani (14,30) GabicceGradara-S.Orso. "Il S.Orso – dice Bebo Angelini, mister del Gabicce – ha una squadra costruita per vincere e la classifica lo dimostra. Nella rosa ci sono giocatori di qualità, abituati a vincere campionati: Ferri, l’ex Bastianoni, Fontana, l’attaccante Muratori che fa coppia con l’altro ex Donati. Sarà un osso durissimo e spero di poterlo affrontare recuperando qualcuno". Nel frattempo dopo l’esperienza nel campionato sammarinese con Tre Penne, Libertas e La Fiorita, è ritornato al Gabicce Gradara di cui è stato un perno per tante stagioni, l’esterno di difesa mancino Lorenzo Costa, classe 1992 che per ragioni di tesseramento non sarà disponile domani. Dice il tecnico del S.Orso Fulgini: "Gabicce nonostante la classifica è squadra forte e ambiziosa. Dobbiamo essere molto bravi ad esprimerci ad ottimi livelli".

Pergolese-Barbara Monserra (ore 15). Il trainer della Pergolese Guiducci così presenta questo match: "Partita insidiosa, affrontiamo una squadra che gioca a calcio e che nelle ultime partite ha fatto ottime prestazioni vincendo su campi difficili, una squadra temibile. Dobbiamo fare una prestazione maiuscola come nelle ultime partite, è importante approcciare la gara bene".

Le altre gare: Biagio Nazzaro-Fermignanese, Fabriano Cerreto-Vismara, Valfoglia-Osimo Stazione.

Amedeo Pisciolini