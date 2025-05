Scudetto 2024/2025: Napoli-Inter, il finale thrilling dell’ultima giornata: tutte le combinazioni possibili e cosa succede se arrivano a pari punti

Questa sera la Serie A di calcio vivrà il suo atto finale con l'ultima giornata di campionato, che decreterà il vincitore dello scudetto 2024/2025. Napoli e Inter, le due squadre in vetta alla classifica, si giocano il titolo in due partite decisive: Napoli-Cagliari al Diego Armando Maradona e Como-Inter al Giuseppe Sinigaglia, entrambe in programma alle 20:45. Con il Napoli a 79 punti e l’Inter a 78, la lotta per il tricolore è più aperta che mai.

La situazione attuale: Napoli in vantaggio, Inter all’inseguimento

Dopo 37 giornate di campionato, il Napoli guidato da Antonio Conte si trova in testa con 79 punti, seguito dall’Inter di Simone Inzaghi a 78 punti. La penultima giornata ha visto entrambe le squadre pareggiare (Napoli 0-0 a Parma, Inter 2-2 con la Lazio), mantenendo invariato il distacco di un punto. Questa sera, le due squadre scenderanno in campo in contemporanea per evitare influenze reciproche sui risultati. Il Napoli affronta un Cagliari già salvo (36 punti, 14° posto), mentre l’Inter se la vedrà con un Como neopromosso ma in ottima forma, decimo in classifica con 49 punti. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su DAZN, con il Maradona sold out e una città pronta a esplodere di gioia in caso di vittoria.

La posta in gioco è altissima: per il Napoli, sarebbe il quarto scudetto della sua storia; per l’Inter, il ventunesimo, dopo quello vinto nella stagione 2023-2024 che gli è valsa la seconda stella sulle maglie. Tuttavia, l’Inter deve anche guardare alla finale di Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain, il che aggiunge pressione al calendario serrato. Di seguito, tutte le combinazioni possibili per l’assegnazione del titolo.

Cosa serve al Napoli per vincere

Il Napoli è padrone del proprio destino. Con un punto di vantaggio, gli azzurri possono conquistare il titolo in diversi scenari, grazie alla loro posizione in classifica.

Ecco le combinazioni:

Vittoria contro il Cagliari – Se il Napoli vince (82 punti), lo Scudetto è assicurato, indipendentemente dal risultato dell’Inter (massimo 81 punti con una vittoria). Gli azzurri festeggerebbero al Maradona davanti a un pubblico in delirio, con il palco per la premiazione già pronto.

Se il Napoli vince (82 punti), lo Scudetto è assicurato, indipendentemente dal risultato dell’Inter (massimo 81 punti con una vittoria). Gli azzurri festeggerebbero al Maradona davanti a un pubblico in delirio, con il palco per la premiazione già pronto. Pareggio contro il Cagliari – Un pareggio porterebbe il Napoli a 80 punti. In questo caso, lo Scudetto arriverebbe se l’Inter subisse una sconfitta.

Un pareggio porterebbe il Napoli a 80 punti. In questo caso, lo Scudetto arriverebbe se l’Inter subisse una sconfitta. Sconfitta contro il Cagliari – Se il Napoli perde (resta a 79 punti), deve sperare in una sconfitta dell’Inter (78 punti). In questo caso, il Napoli vincerebbe comunque per il punto di vantaggio. Se invece l’Inter pareggia (79 punti), si andrebbe allo spareggio.

Cosa serve all’Inter per vincere

L’Inter, a -1 dal Napoli, ha una strada più complessa ma non impossibile. I nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso degli azzurri. Ecco le combinazioni:

Vittoria contro il Como – Se l’Inter vince (81 punti), deve sperare che il Napoli perda o pareggi. Una sconfitta del Napoli (79 punti) consegnerebbe lo scudetto all’Inter.

Pareggio contro il Como – Con un pareggio (79 punti) il campionato si deciderebbe con una partita secca. In caso di pareggio o vittoria del Napoli, l’Inter non avrebbe chance.

Sconfitta contro il Como – Se l’Inter perde (resta a 78 punti), il Napoli vincerebbe lo scudetto con qualsiasi risultato (vittoria, pareggio o sconfitta), grazie al punto di vantaggio.

Riepilogo delle Combinazioni

Napoli vince, Inter qualsiasi risultato: scudetto Napoli

Napoli pareggia, Inter pareggia o perde: scudetto Napoli

Napoli perde, Inter perde: scudetto Napoli

Napoli perde, Inter pareggia: spareggio

Napoli perde, Inter vince: scudetto Inter

Cosa succede in caso di pari punti: lo spareggio

Se Napoli e Inter terminano il campionato a pari punti, il regolamento della Serie A 2024/2025 prevede uno spareggio in gara secca per assegnare lo scudetto, senza considerare la classifica avulsa (scontri diretti, differenza reti generale, ecc.). Questo scenario si verificherebbe solo nel caso in cui il Napoli perda (79 punti) e l’Inter pareggi (79 punti).

L’eventuale spareggio è fissato per lunedì 26 maggio 2025, alle ore 20:45, e si disputerà a San Siro, Milano, poiché l’Inter ha una migliore differenza reti generale rispetto al Napoli, criterio utilizzato per determinare la sede in caso di parità negli scontri diretti. La partita durerà 90 minuti, e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

La scelta di San Siro come sede è stata confermata dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha escluso l’Olimpico di Roma a meno di un provvedimento del Viminale che vieti la trasferta ai tifosi napoletani. La data del 26 maggio è stata scelta per garantire all’Inter un adeguato riposo in vista della finale di Champions League del 31 maggio.

Fattori chiave e sfide

Il Napoli parte favorito, non solo per il punto di vantaggio ma anche per l’avversario sulla carta più abbordabile: il Cagliari è salvo e non ha obiettivi di classifica, anche se ha dimostrato di poter sorprendere (3-0 al Venezia nella penultima giornata). L’Inter, invece, affronta un Como in gran forma, che, pur senza obiettivi, vorrà chiudere la stagione in bellezza davanti al proprio pubblico. Inoltre, entrambi gli allenatori, Antonio Conte e Simone Inzaghi, saranno squalificati per l’ultima giornata, il che potrebbe influire sulle scelte tattiche.

Napoli ha preparato un piano per i festeggiamenti, con maxi schermi in città e un possibile corteo di pullman scoperti lunedì 26 maggio in caso di vittoria. L’Inter, invece, deve gestire la pressione di una stagione intensa, con la finale di Champions all’orizzonte.