Napoli e Inter, le partite scudetto in diretta: formazioni e risultati live. Il rischio spareggio

Roma, 23 maggio 2025 – E’ l’ora della verità per il campionato. Le rivali scudetto Napoli e Inter si contendono il titolo, giocando contemporaneamente l’ultima partita della stagione 2024/2025 di Serie A. Il Napoli, chiamato a difendere il punto di vantaggio in classifica sui nerazzurri, sfida il Cagliari (già salvo) al Maradona, mentre l’Inter è in trasferta a Como. Alla squadra di Antonio Conte basterà chiudere questi 90 minuti con lo stesso risultato della formazione di Simone Inzaghi per laurearsi campione. Da parte sua l’Inter è costretta a vincere e augurarsi, contemporaneamente, un passo falso degli azzurri. C'è anche la possibilità che non ci sia una sentenza: nel caso di una sconfitta del Napoli e di un pareggio dell’Inter, i due club sarebbero infatti a pari punti. Ecco allora che si profilerebbe uno spareggio, che in Serie A manca dal 1964. L’appuntamento eventuale è per lunedì 26 maggio alle 20.45 (stadio ancora da decidere). Qui di seguito i risultati delle partite in diretta.

