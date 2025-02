Seconda Categoria Cadono le Torri. Loreto stacca di tre l’Ankon Dorica

Novità nella terza giornata di ritorno in Seconda Categoria con il ko della capolista Le Torri Castelplanio che costa il primato solitario nel girone C. Le Torri perdono a sorpresa 2-1 sul campo di un Monsano in difficoltà e dopo qualche giornata in vetta solitaria restano prime ma vengono raggiunte dal Cupramontana, che invece espugna il Bianchelli battendo 2-1 il Senigallia Calcio. Novità anche nel girone D dove allunga a +3 il Loreto sull’Ankon Dorica: la leader vince 1-0 in casa sull’Osimo Stazione Five ed approfitta del pari esterno dell’Ankon, 1-1 contro la GLS Dorica. In fondo alla classifica continuano invece a perdere Borgo Molino e Europa Calcio, sempre più staccate da chi sta davanti nei rispettivi raggruppamenti. Giornata 18. Girone C Risultati. Rosora Angeli-Aurora Jesi 0-1; Borgo Molino-Chiaravalle 0-2; Serrana 1933-Corinaldo 0-0; Senigallia Calcio-Cupramontana 1-2; Monsano-Le Torri Castelplanio 2-1; Monte Porzio-Monte Roberto 1-1; Terre del Lacrima-Olimpia Ostra Vetere 0-0; Avis Arcevia-Trecastelli 1-1. Classifica. Le Torri Castelplanio, Cupramontana 36; Olimpia Ostra Vetere, Chiaravalle 33; Avis Arcevia, Monte Roberto 31; Trecastelli 29; Corinaldo, Terre del Lacrima 24; Aurora Jesi 22; Rosora Angeli, Monsano 21; Senigallia Calcio, Monsano, Monte Porzio 16; Borgo Molino 7. Prossimo turno. Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia; Cupramontana-Borgo Molino; Corinaldo-Monsano; Le Torri Castelplanio-Monte Porzio; Chiaravalle-Rosora Angeli; Monte Roberto-Senigallia Calcio; Trecastelli-Serrana 1933; Aurora Jesi-Terre del Lacrima. Girone D. Risultati. Giovane Offagna-Agugliano Polverigi 1-4; GLS Dorica-Ankon Dorica 1-1; Piano San Lazzaro-Candia Baraccola 2-2; Camerano-Europa Calcio 5-0; Loreto-Osimo Stazione Five 1-0; Nuova Sirolese-Palombina Vecchia 2-2; Leonessa Montoro-SA Castelfidardo 2-3; Falconarese-Villa Musone 1-0. Classifica. Loreto 38; Ankon Dorica 35; Agugliano Polverigi 34; Piano San Lazzaro 32; GLS Dorica 31; SA Castelfidardo, Palombina Vecchia 28; Nuova Sirolese 25; Osimo Stazione Five 23; Leonessa Montoro, Falconarese 21; Villa Musone, Camerano 19; Candia Baraccola 18; Giovane Offagna 13; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Osimo Stazione Five-Camerano; Europa Calcio-Falconarese; SA Castelfidardo-Giovane Offagna; Candia Baraccola-GLS Dorica; Palombina Vecchia-Leonessa Montoro; Agugliano Polverigi-Loreto; Ankon Dorica-Nuova Sirolese; Villa Musone-Piano San Lazzaro.

