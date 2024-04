Seconda categoria. Colpaccio Fc Osimo. Ora derby col San Biagio

Prosegue il duello a due nel girone C, rischia di diventarlo invece un confronto a due la lotta promozione nel D. La ventiseiesima giornata di Seconda, ne mancano quattro alla fine, nel girone C ha visto vincere ancora Ostra e Argignano, che continuano ai primi due posti con i primi che devono difendere un punto di vantaggio: le altre sembrano ormai troppo lontane per sognare la promozione diretta. L’attesissimo big match nel girone D invece ha visto il colpaccio esterno dell’FC Osimo che vince lo scontro diretto 2-1 sul campo del Loreto e rimane al comando con un punto sul San Biagio, anch’esso vittorioso e in caccia del bis dopo aver vinto la Coppa. Il Loreto, terzo, scivola a -4 dalla leader: non sono tanti, ma nemmeno pochi a quattro giornate dal termine e con due team davanti. In coda, è già retrocesso da tempo il Colle 2006, unico verdetto già deciso dalla matematica. 26° Giornata. Girone C. Risultati. Argignano-Le Torri Castelplanio 2-1; Avis Arcevia-Leonessa Montoro 0-2; Corinaldo-OJ Falconara 2-0; Cupramontana-Olimpia Ostra Vetere 3-1; Monsano-Serrana 1933 1-1; Palombina Vecchia-Aurora Jesi 4-0; Rosora Angeli-Ostra Calcio 0-1; Trecastelli-Terre del Lacrima 2-4. Classifica. Ostra Calcio 56; Argignano 55; Avis Arcevia 48; Olimpia Ostra Vetere 47; Cupramontana 43; Terre del Lacrima 42; Corinaldo 41; Monsano 40; Trecastelli 36; Le Torri Castelplanio 32; Palombina Vecchia 30; Serrana 1933 24; Leonessa Montoro 23; Aurora Jesi 17; Rosora Angeli 15; OJ Falconara 14. Prossimo turno. Aurora Jesi-Corinaldo; Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia; Leonessa Montoro-Rosora Angeli; OJ Falconara-Trecastelli; Olimpia Ostra Vetere-Palombina Vecchia; Ostra Calcio-Monsano; Serrana 1933-Cupramontana; Terre del Lacrima-Argignano.

Girone D. Risultati. Giovane Offagna-Europa Calcio 2-1; GLS Dorica-Colle 2006 4-1; Loreto-FC Osimo 1-2; Nuova Sirolese-Atletico Ancona 3-1; Osimo Stazione Five-Ankon Dorica 3-1; Piano San Lazzaro-Candia Baraccola 1-1; SA Castelfidardo-Agugliano Polverigi 1-1; San Biagio-Villa Musone 1-0 Classifica. FC Osimo 58; San Biagio 57; Loreto 54; Nuova Sirolese 49; SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 48; GLS Dorica 45; Ankon Dorica 43; Villa Musone 33; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 28; Osimo Stazione Five 24; Giovane Offagna 22; Europa Calcio, Atletico Ancona 20; Colle 2006 2. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Osimo Stazione Five; Ankon Dorica-Giovane Offagna; Atletico Ancona-Piano San Lazzaro; Candia Baraccola-Loreto; Colle 2006-Nuova Sirolese; Europa Calcio-GLS Dorica; FC Osimo-San Biagio; Villa Musone-SA Castelfidardo

Andrea Pongetti