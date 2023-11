Seconda categoria, i risultati dei gironi C e D. Corinaldo sale in vetta. Loreto e San Biagio ok

Cambio al vertice in uno dei due gironi anconetani della Seconda Categoria dopo la nona giornata. Un emozionante successo interno per 4-3 sul Palombina Vecchia regala per la prima volta dall’inizio della stagione il primato in classifica nel girone C al Corinaldo, che corona il suo inseguimento al vertice.

Il Corinaldo però non è in vetta da solo: sale infatti al primo posto pure l’Argignano che espugna 1-0 il campo dell’OJ Falconara grazie alla rete di Biagioli. Il ko costa invece il primato all’Avis Arcevia, che ora si trova pure raggiunto dall’Olimpia Ostra Vetere reduce da un pari. Nel girone D si conferma invece in testa il Loreto che espugna 5-1 il campo dell’Atletico Ancona: vanno in gol Pigliacampo, Carrassi, Stoppini, Ghergo e Staffolani, mentre per i locali serve solo a limitare i danni il gol di Di Sarno. Il San Biagio però si dimostra un rivale agguerrito e tiene il passo vincendo 1-0 sul campo del SA Castelfidardo grazie al sigillo vincente di Bezzeccheri, ancora lui.

9° Giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Trecastelli Polisportiva 2-4; Corinaldo-Palombina Vecchia 4-3; Le Torri Castelplanio-Rosora Angeli 1-0; Leonessa Montoro-Monsano 0-0; OJ Falconara-Argignano 0-1; Ostra Calcio-Cupramontana 2-1; Serrana-Olimpia Ostra Vetere 1-1; Terre del Lacrima-Avis Arcevia 2-0. Classifica. Argignano, Corinaldo 19; Olimpia Ostra Vetere, Ostra, Avis Arcevia 17; Terre del Lacrima, Le Torri Castelplanio 14; Serrana 13; Palombina Vecchia 12; Monsano 11; Trecastelli Polisportiva 10; Cupramontana, OJ Falconara 8; Leonessa Montoro, Aurora Jesi 6; Rosora Angeli 4. Prossimo turno. Argignano-Aurora Jesi; Avis Arcevia-OJ Falconara; Cupramontana-Leonessa Montoro; Monsano-Le Torri; Olimpia Ostra Vetere-Ostra Calcio; Palombina Vecchia-Serrana 1933; Rosora Angeli-Terre del Lacrima; Trecastelli Polisportiva-Corinaldo. Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Giovane Offagna 1-0; Ankon Dorica-GLS Dorica 3-0; Atletico Ancona-Loreto 1-5; Candia Baraccola-FC Osimo 1-1; Colle 2006-Piano San Lazzaro 3-4; Europa Calcio-Nuova Sirolese 1-2; SA Castelfidardo-San Biagio 0-1; Villa Musone-Osimo Stazione Five 3-1. Classifica. Loreto 23; San Biagio 21; Nuova Sirolese 19; GLS Dorica 18; FC Osimo, Agugliano Polverigi 17; Candia Baraccola, Villa Musone, Piano San Lazzaro 12; Ankon Dorica 11; SA Castelfidardo 10; Europa Calcio 9; Osimo Stazione Five 8; Atletico Ancona 7; Giovane Offagna 4 (1 punto di penalizzazione); Colle 2006 1. Prossimo turno. FC Osimo-Atletico Ancona; Giovane Offagna-Villa Musone; GLS Dorica-Agugliano Polverigi; Loreto-Colle 2006; Nuova Sirolese-Ankon Dorica; Osimo Stazione Five-SA Castelfidardo; Piano San Lazzaro-Europa Calcio; San Biagio-Candia Baraccola.

Andrea Pongetti