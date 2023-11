Seconda categoria, le leader del girone C a passo lento. Nel D il Villa Musone è guastafeste. Loreto rallenta, San Biagio in testa. Ostra e Arcevia vanno a braccetto

Sesta giornata di Seconda Categoria con le prime in classifica che rallentano nei gironi C (dove comunque Ostra Calcio e Avis Arcevia rimangono in vetta assieme) e soprattutto D, dove invece il pari costa al Loreto il primato, scavalcato dal San Biagio. Passo lento dunque delle due leader del girone C: per entrambe c’è il pareggio interno. Si ferma la capolista, anzi ormai ex capolista, anche nel girone D: 1-1 interno pure per il Loreto, stoppato dal Villa Musone (reti di Staffolani e Pandolfi) e addio al primato grazie alla vittoria del San Biagio, che dà spettacolo contro il Colle 2006, battuto 5-1 con una tripletta dello scatenato Bezzecchieri. Le altre reti sono di Camilletti e Malatesta, per il Colle Boria limita i danni. Spettacolo e gol tra Piano San Lazzaro e SA Castelfidardo e tra Nuova Sirolese e Osimo Stazione Five: entrambe le partite finiscono 4-3 per i locali. 6° Giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Argignano 1-1; Cupramontana-Aurora Jesi 2-0; Monsano-Corinaldo 0-1; Olimpia Ostra Vetere-OJ Falconara 2-2; Ostra Calcio-Le Torri Castelplanio 1-1; Palombina Vecchia-Leonessa Montoro 4-3; Rosora Angeli-Trecastelli Polisportiva 1-1; Serrana-Terre del Lacrima 2-2. Classifica. Ostra Calcio, Avis Arcevia 14; Argignano 13; Olimpia Ostra Vetere, Corinaldo 10; Terre del Lacrima, Palombina Vecchia, Monsano 9; Serrana, Le Torri Castelplanio 8; Cupramontana 7; Leonessa Montoro, OJ Falconara, Trecastelli Polisportiva 4; Rosora Angeli, Aurora Jesi 3. Prossimo turno. Aurora Jesi-Avis Arcevia; Corinaldo-Argignano; Le Torri Castelplanio-Cupramontana; Leonessa Montoro-Olimpia Ostra Vetere; OJ Falconara-Rosora Angeli; Ostra Calcio-Serrana; Terre del Lacrima-Monsano; Trecastelli Polisportiva-Palombina Vecchia. Girone D. Risultati. Atletico Ancona-Europa Calcio 1-2; Candia Baraccola-Ankon Dorica 2-0; FC Osimo-Agugliano Polverigi 2-0; GLS Dorica-Giovane Offagna 3-1; Loreto-Villa Musone 1-1; Nuova Sirolese-Osimo Stazione Five 4-3; Piano San Lazzaro-SA Castelfidardo 4-3; San Biagio-Colle 2006 5-1. Classifica. San Biagio 15; Loreto 14; Nuova Sirolese 13; GLS Dorica 12; FC Osimo, SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 10; Villa Musone, Europa Calcio 9; Candia Baraccola 8; Ankon Dorica, Piano San Lazzaro 7; Atletico Ancona, Osimo Stazione Five 4; Colle 2006 1; Giovane Offagna 0 (un punto di penalità). Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Nuova Sirolese; Ankon Dorica-Piano San Lazzaro; Atletico Ancona-Candia Baraccola; Colle 2006-FC Osimo; Europa Calcio-Loreto; Osimo Stazione Five-San Biagio; SA Castelfidardo-Giovane Offagna; Villa Musone-GLS Dorica.

Andrea Pongetti