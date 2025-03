Seconda categoria: nel C appaiate in testa Le Torri Castelplanio e Cupramontana, nel D il Loreto tiene a distanza l’Ankon Dorica. In vetta tutto uguale, i pareggi segnano i gironi

Giornata 23 in Seconda Categoria che non cambia la situazione in vetta ai gironi C e D dove restano tre squadre: nel C Cupramontana e Le Torri Castelplanio, entrambe fermate sul pareggio 1-1 rispettivamente da Olimpia Ostra Vetere e Terre del Lacrima e ancora appaiate; nel D invece il Loreto conserva sei punti di vantaggio sull’Ankon Dorica nonostante anche in questo caso non arrivi la vittoria: infatti il Loreto pareggia con la Leonessa Montoro, l’Ankon fa altrettanto col Camerano e dunque nulla cambia nei primi due posti ma solo una sarà promossa alla fine del torneo direttamente in Prima Categoria. Sette le giornate alla conclusione della stagione regolare, ricordiamo che una soltanto sarà anche la retrocessione diretta.

Giornata 23. Girone C Risultati. Aurora Jesi-Chiaravalle 2-0; Corinaldo-Rosora Angeli 1-1; Le Torri Castelplanio-Terre del Lacrima 1-1; Monsano-Senigallia Calcio 2-1; Monte Porzio-Serrana 1933 3-4; Monte Roberto-Avis Arcevia 0-1; Olimpia Ostra Vetere-Cupramontana 1-1; Trecastelli-Borgo Molino 4-1.

Classifica. Le Torri Castelplanio, Cupramontana 47; Chiaravalle, Avis Arcevia 42; Olimpia Ostra Vetere 41; Trecastelli 40; Monte Roberto 38; Aurora Jesi 32; Corinaldo 30; Monte Roberto 29; Monsano 25; Rosora Angeli, Serrana 22; Monte Porzio 20; Senigallia Calcio 18; Borgo Molino 8.

Prossimo turno. Avis Arcevia-Serrana 1933; Aurora Jesi-Trecastelli; Borgo Molino-Monte Roberto; Chiaravalle-Corinaldo; Cupramontana-Le Torri Castelplanio; Rosora Angeli-Monte Porzio; Senigallia Calcio-Olimpia Ostra Vetere; Terre del Lacrima-Monsano.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-GLS Dorica 1-0; Ankon Dorica-Camerano 2-2; Candia Baraccola-Osimo Stazione Five 2-2; Giovane Offagna-Nuova Sirolese 1-3; Leonessa Montoro-Loreto 1-1; Palombina Vecchia-Falconarese 0-1; SA Castelfidardo-Piano San Lazzaro 0-0; Villa Musone-Europa Calcio 2-0.

Classifica. Loreto 51; Ankon Dorica 45; Agugliano Polverigi 43; GLS Dorica 39; Piano San Lazzaro 37; Palombina Vecchia 35; Nuova Sirolese, SA Castelfidardo 34; Villa Musone 31; Candia Baraccola 28; Osimo Stazione Five, Falconarese 27; Camerano, Leonessa Montoro 23; Giovane Offagna 16; Europa Calcio 8.

Prossimo turno. Camerano-Agugliano Polverigi; Europa Calcio-Palombina Vecchia; Falconarese-Giovane Offagna; GLS Dorica-Nuova Sirolese; Loreto-Candia Baraccola; Osimo Stazione Five-SA Castelfidardo; Piano San Lazzaro-Leonessa Montoro; Villa Musone-Ankon Dorica.

