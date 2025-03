Seconda Categoria, nel Girone C un piccolo scossone: una coppia guida la classifica. Nel D Ankon Dorica resta a -6 dalla capolista. Cupramontana frena, Loreto saldamente in testa

Giornata 22 in Seconda Categoria con di nuovo una coppia di testa nel girone C e il Loreto fuggitivo solitario invece nel raggruppamento D. Nel girone C passo falso del Cupramontana che pareggia in casa 1-1 col Trecastelli. Non cambia nulla invece nel gruppo D dove il Loreto resta saldamente primo dopo la vittoria in casa 2-1 contro il Villa Musone, che rende vano il successo dell’Ancona Dorica che pur espugnando 3-2 il campo dell’Osimo Stazione Five deve ancora inseguire a 6 punti di distanza. Da segnalare la sospensione del match tra Falconarese e SA Castelfidardo: dopo soltanto 3 minuti di partita il direttore di gara Moretti di Ancona rimane vittima di un problema fisico alla caviglia ed è costretto ad abbandonare il match. Giornata 22. Girone C Risultati. Borgo Molino-Corinaldo 2-2; Avis Arcevia-Monte Porzio 2-0; Chiaravalle-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Cupramontana-Trecastelli 1-1: Angeli Rosora-Le Torri Castelplanio 1-4; Senigallia Calcio-Aurora Jesi 1-1; Serrana 1933-Monsano 2-2; Terre del Lacrima-Monte Roberto 2-1. Classifica. Le Torri Castelplanio, Cupramontana 46; Chiaravalle 42; Olimpia Ostra Vetere 40; Avis Arcevia 39; Monte Roberto 38; Trecastelli 37; Corinaldo, Aurora Jesi 29; Terre del Lacrima 28; Monsano 22; Rosora Angeli 21; Monte Porzio 20; Serrana 1933 19; Senigallia Calcio 18; Borgo Molino 8. Prossimo turno. Aurora Jesi-Chiaravalle; Corinaldo-Rosora Angeli; Le Torri Castelplanio-Terre del Lacrima; Monsano-Senigallia Calcio; Monte Porzio-Serrana 1933; Monte Roberto-Avis Arcevia; Olimpia Ostra Vetere-Cupramontana; Trecastelli-Borgo Molino. Girone D. Risultati. GLS Dorica-Giovane Offagna 1-1; Europa Calcio-Candia Baraccola 0-3; Loreto-Villa Musone 2-1; Camerano-Palombina Vecchia 1-3; Nuova Sirolese-Leonessa Montoro 3-1; Osimo Stazione Five-Ankon Dorica 2-3; Piano San Lazzaro-Agugliano Polverigi 0-1; Falconarese-SA Castelfidardo sospesa. Classifica. Loreto 50; Ankon Dorica 44; Agugliano Polverigi 40; GLS Dorica 39; Piano San Lazzaro 36; Palombina Vecchia 35; SA Castelfidardo 33; Nuova Sirolese 31; Villa Musone 28; Candia Baraccola 27; Osimo Stazione Five 26; Falconarese 24; Camerano, Leonessa Montoro 22; Giovane Offagna 16; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-GLS Dorica; Ankon Dorica-Camerano; Candia Baraccola-Osimo Stazione Five; Giovane Offagna-Nuova Sirolese; Leonessa Montoro-Loreto; Palombina Vecchia-Falconarese; SA Castelfidardo-Piano San Lazzaro; Villa Musone-Europa Calcio.

Andrea Pongetti