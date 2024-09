Seconda categoria, un compleanno speciale. La Frontonese spegne cinquanta candeline: "Dopo la salvezza del 2024, vogliamo migliorarci»

Tanti auguri Frontonese. Sabato si è celebrata la festa per i 50 anni di storia della polisportiva, nata il 9 luglio 1974 e con una caratteristica importante: quella di non aver mai conosciuto inattività, fusioni, trasferimenti, mutamenti di denominazione, una rarità nel calcio dilettantistico. Ne è la prova la matricola Figc 62241, la stessa dal 1975. Alla serata hanno partecipato oltre 300 persone, tra ex presidenti ex dirigenti, ex allenatori ed ex giocatori, rappresentanti di enti locali, Regione e Comune in primis, e del Comitato Marche Figc. Dopo l’aperitivo di benvenuto e la cena, tra colori giallorossi e pannelli espositivi, il talk ’Frontone racconta: 25+50 anni di storia e aneddoti’ ha ripercorso la storia della Polisportiva.

"Nel corso di questi 50 anni, tra le varie discipline della Polisportiva - ricorda la Frontonese - è stato il calcio a farla da padrone, con la partecipazione a 50 campionati dilettantistici, 4 di Terza, 7 di Prima e 39 di Seconda categoria, l’habitat naturale della Frontonese. Due i momenti di massimo splendore sportivo. Il primo nel 1982 con la vittoria del campionato di Seconda categoria, trascinati dal pergolese Giordano Ercolani, in panchina, e da Paolo Ciaruffoli, Rino Musilli e Marco Baldeschi, in campo. Presidente era Massimo Silvestrini. Il secondo nel 1990, anche questa volta con la vittoria del campionato di Seconda categoria, dominato grazie allo squadrone imbastito dal presidente Alfonso Amoruso, venuto a mancare da poco e ricordato con grande affetto, e dai direttori sportivi Geniale Sciamanna e Fiorenzo Smeraldi".

Tornando al presente, è iniziata da una settimana la preparazione precampionato per la stagione 2024/25, in vista del campionato di Seconda categoria, agli ordini di Mister Stefano Scardacchi e dei sui assistenti Mattia Pedana e Simone Valentini. "Dopo un campionato terminato con una salvezza tranquilla - spiega il vicepresidente Gianluca Marochi - seguita all’immediata riconquista della Seconda categoria dell’anno precedente, ripartiamo con l’obiettivo di migliorare il piazzamento ottenuto quest’anno, poi, se verrà qualche cosa in più, saremo pronti, visto che disponiamo di un ottimo organico, completo in tutti i reparti, anche se parzialmente rinnovato a centrocampo".

La rosa: Daniele Marinelli, Andrea Quarta, Matias Calandrini, Paolo Bigonzi (portieri); Matteo Antognoli, Giacomo Bonanni, Giacomo Cenciarini, Nicholas Ferri, Davide Formica, Daniel Giombetti, Omari Granci, Matteo Luciani, Giovanni Zanchetti (difensori); Alessio Albertini, Marco Alessandrini, Nicola Lombardi, Nicola Marochi, Angelo Oradei, Matteo Romani, Nicolò Vandini (centrocampisti); Alessandro Caselli, Daniele Conti. Lorenzo Conti, Jacopo Saudelli, Alessandro Sebastianelli, Matteo Spadoni, Sebastian Volosincu Bogdan (attaccanti). Confermata la dirigenza, con Giorgio Tagnani presidente, in carica da nove anni, Gianluca Marochi vicepresidente, Federico Pantaleoni segretario e la coppia di direttori sportivi Francesco Grelli e Raffaele Sciamanna.

Amedeo Piscolini