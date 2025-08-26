Seconda categoria verso l’avvio della stagione. Alcune formazioni del Senigalliese inserite con le squadre del Pesarese. Il 6 settembre le gare ufficiali. Le anconetane in tre gironi. Coppa, sarà subito derby

Ci si avvicina all’inizio del campionato di Seconda Categoria, con la novità delle anconetane quest’anno divise in tre gironi e non più nei canonici due. I raggruppamenti, resi noti ormai da alcuni giorni, hanno visto inserire le squadre della nostra provincia come sempre nei gruppi C e D, ma quest’anno anche nel B dove sono state inserite le due squadre del territorio senigalliese, il Senigallia Calcio e la Polisportiva Trecastelli, quest’ultima tra le grandi curiosità della stagione. Con loro, un folto gruppo di formazioni della provincia di Pesaro, ben quattordici.

A qualche anno di distanza dalla fondazione del club, nato dall’unione tra due compagini storiche della Seconda, cioè il Ponterio e il Victoria Brugnetto, quest’anno il Trecastelli punta in alto e non si nasconde, dopo una campagna acquisti decisamente importante che ha fatto arrivare nella società elementi con un passato anche ai massimi livelli regionali, come ad esempio Rossini, Cecchetti e Carboni, tutti e tre con un recente passato nella Biagio Nazzaro Chiaravalle in Promozione. L’inizio è stato ottimo considerando che appena sabato scorso il Trecastelli è riuscito a fermare sullo 0-0 la Vigor Senigallia, compagine di serie D, in un match di 45 minuti in ricordo dell’imprenditore Loris Cucchi. Nell’altra partita del triangolare il Trecastelli ha battuto 1-0 il Real Porto, squadra senigalliese di Terza Categoria, sempre sui 45 minuti.

In estate, proprio un prodotto del Trecastelli, Mevale Kone, dopo un’ottima stagione alla Vigor, era passato alla Fiorentina. La novità degli ultimi giorni in Seconda Categoria sono però gli abbinamenti di Coppa Marche che il 6 settembre, con due settimane di anticipo sul campionato, daranno il via alla stagione dei match ufficiali. Nel girone 5 ci sarà subito il derby tra Senigallia Calcio e Trecastelli, con il Terre del Lacrima a riposare. Nel girone 6 Camerano-Loreto, riposa il Palombina Vecchia, nel 7 Agugliano Polverigi-Labor, riposa il Colle 2006, nel girone 8 Ankon Dorica-Piano San Lazzaro (riposa Osimo Stazione Five), nel 9 Aurora Calcio Jesi-Chiaravalle, riposa il Monte Roberto. Leonessa Montoro-Monsano (riposa il Candia Baraccola Aspio) e Corinaldo-Serrana e Valle del Giano-Olimpia Ostra Vetere sono invece rispettivamente gli incontri dei gironi 10 e 13. Quindi, nel 14, Avis Arcevia-Sampaolese e Rosora Angeli-Real Sassoferrato, nel 15 Nuova Sirolese-SA Castelfidardo e Villa Musone-San Biagio.

Andrea Pongetti