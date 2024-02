Sei Nazioni, Quesada richiama Ceccarelli,. Riccioni e Cannone

Il ct dell’Italrugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma da domenica 3 marzo, per preparare le ultime due giornate del Sei Nazioni in programma sabato 9 marzo e sabato 16 marzo rispettivamente contro la Scozia alle 15.15 all’Olimpico e contro il Galles alle 14.15 locali (15.15 italiane) a Cardiff. Trentaquattro i giocatori convocati, in prima linea ritornano Pietro Ceccarelli e Marco Riccioni, in terza si rivedono Negri e Lorenzo Cannone.