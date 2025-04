Seravezza Pozzi supera Trestina 2-1: complicata la corsa salvezza

SERAVEZZA

2

TRESTINA

1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Coly, Paolieri, Greco, Lepri, Benedetti, Bellini, Turini, Bocci, Bedini, Sanzone. A disp.: Borghini, Cesari, Raineri, Salerno, Sforzi, Accorsini, Bartolini, Sava, Stabile.

All.: Brando

SPORTING CLUB TRESTINA: Fratti, Giuliani G., Bucci, D’Angelo, Borgo, Sensi, De Sousa, Lisi, Mencagli, Ferri Marini, Nouri. A disp.: Tozaj, Boldrini, Dottori, Serra, Ubaldi, Granturchelli, Orselli, Buzzi, Migliorati T.

All.: Calori.

Arbitro: Pica di Roma 1 (Arcella di Frattamaggiore e Santoriello di Nocera Inferiore)

Marcatori: 3’pt Mencagli, 11’pt Bellini, 19’st Paolieri.

NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.

TRESTINA - Si mette male per il Trestina che, dopo una serie di risultati utili con vittorie di prestigio, cade sul campo del Seravezza Pozzi complicando non poco la volata salvezza a una giornata dal termine del torneo. I ragazzi di Calori dopo pochi minuti avevano trovato la via della rete col bomber Mencagli ma il pareggio dei padroni di casa è stato praticamente immediato con Bellini che batte un Fratti non perfetto.

Nella ripresa il Seravezza Pozzi ha ribaltato la situazione grazie alla rete di Paolieri con i tentativi di rimonta degli ospiti che non hanno avuto un riscontro positivo. Il Trestina resta in piena zona play-out, a più 2 sul Figline penultimo, e dunque retrocesso direttamente, e a meno 3 da San Donato, Montevarchi, Gavorrano e Flaminia. Una di queste quattro giocherà i play-out e tre si salveranno direttamente. Domenica Ferri Marini e compagni dovranno battere l’Orvietana con l’ambizione di restare in zona playoff e sperare in una combinazione di risultati per evitare innanzitutto il penultimo posto e guardare, come massima ambizione, alla salvezza diretta che ora appare una chimera. I toscani blindano il terzo posto e già pensano ai playoff.